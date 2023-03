Amerika nézi, ahogy Kína kibékíti Iránt Szaúd-Arábiával

Március 10-én Irán és Szaúd-Arábia helyreállította diplomáciai kapcsolatait.

A megállapodás nem nyugati, hanem kínai közvetítéssel jött létre.

Abban mindenki egyetért, hogy a két közel-keleti nagyhatalom közeledése alapvetően jó hír. De abban nem, hogy kinek mennyire.

2016 és 2023 között Irán és Szaúd-Arábia, a Közel-Kelet és a muszlim világ két meghatározó nagyhatalma hivatalos csatornákon keresztül nem állt szóba egymással. 2015 végén ugyanis a szunniták által vezetett Szaúd-Arábiában kivégeztek 47 terrorizmussal vádolt embert, köztük az iszlám másik nagy szárnyáhozt tartozó síita vallás vezetőt is. Iránban, ahol a síiták vannak többségben, azonnal tömegtüntetések kezdődtek, a demonstrálók szaúdi érdekeltségeket fenyegettek, amire válaszul a szaúdiak megszakították a két ország közti diplomáciai kapcsolatokat.

photo_camera Szaúd Arábia (balra) és Irán (jobbra) tárgyalói Pekingben Fotó: LUO XIAOGUANG/Xinhua via AFP

Hét évet kellett várni a kapcsolatok újraélesztésére. Pekingi tárgyalások után, a kínai külügyminiszter két oldalán állva, a két ország képviselői március 10-én jelentették be, hogy hivatalosan is szóba állnak egymással. A rijádi királyi család és a teheráni ajatollahok közötti megállapodás részletei nem nyilvánosak, de ez apróságnak tűnt az igazán nagy durranásnak tűnő hírhez képest: Kína már a Közel-Keleten is fontos szerepet vállal.

Barátból ellenség, majd barát

A 20. század elején feltárt kőolajkészleteknek köszönhetően a korábbi geopolitikai jelentőségénél is jóval fontosabbá váló Közel-Kelet két nagyhatalmának kapcsolata évtizedeken át – a régió viszonyaihoz képest – jónak számított. Az ultrakonzervatív, szunnita királyi család által vezetett Szaúd-Arábia és az életmód-kérdésekben relatíve liberális sah által irányított Irán a hidegháború éveiben is sokáig ugyanazon az oldalon, a kapitalista nyugatén álltak. Voltak köztük vallási különbségek, és máshogy álltak Izraelhez, de a viszonyuk rendezett volt.

1979-ben azonban a szekuláris, korrupt és elnyomó sahhal elégedetlen síita ajatollahok vezetésével az iráni nép megdöntötte az évezredes múltra visszatekintő perzsa császárságot, és teokráciát ültette a helyére. Az irányváltás részeként az új Irán elpártolt a Nagy Sátánnak kikiáltott Amerikától, és ezzel annak regionális, szunnita szövetségeseitől is.

1980-ban Szaddam Husszein Irakja megtámadta Iránt, és a nyolc évig tartó, iszonyatosan véres háborúban a szaúdiak, akárcsak Washington, Szaddammal voltak. Ha ez nem lett volna elég a két ország viszonyának a megromlásához, Irán és Szaúd-Arábia helyi szövetségesei révén Libanontól Jemenig a Közel-Kelet több véres hadszínterén is egymásnak feszült.

A 2023-ban már az előző éveknél kisebb intenzitással dúló jemeni polgárháború volt az, ami végső soron a 2016-os szakításhoz vezetett. A szaúdiak a kezdetektől a jemeni kormányt támogatták, az irániak viszont a síita húszi felkelőket. Szaúd-Arábiában jelentős síita kisebbség él, és Rijádból folyamatosan azzal vádolták Iránt, minden bizonnyal nem alaptalanul, hogy a királyságban is támogatja a síita szeparatista törekvéseket. Ez vezetett a 2015-ös kivégzésekhez és a 2016-os szakításhoz.

Amerika hátra, Kína előre

Szaúd-Arábia Mohamed bin Szalmán (MBS) koronaherceg 2017 óta tartó vezetése alatt egyre komolyabb befolyással bír az egész világon. Irán ezzel szemben 1979 óta páriának számít nyugaton, és most már hosszú évek óta válságról válságra botladozik, elsősorban a nagyobb szabadságot követelő fiataloknak köszönhetően. Ez a válság aktuális fordulója nem csak társadalmi, hanem gazdasági is, amit csak tovább mélyít, hogy Teherán fontos moszkvai partnerei most éppen Ukrajnában vannak elfoglalva.

Iránnak meg kell ragadnia minden szalmaszálat a kitörésre a nemzetközi elszigeteltségből, különösen ha az gazdasági előnyökkel is kecsegtet. Így egyáltalán nem meglepő, hogy sikerült nyélbe ütni a megállapodást a szaúdiakkal. Különösen úgy, hogy Kínának mindkét fél nehezen mond nemet, ha Pekingből a tárgyalóasztal melletti üres székekre mutatnak határozottan.

Bár a legtöbb közel-keleti ország számára Kína már fontosabb gazdasági partner, mint bármelyik nyugati ország, a régió politikailag és katonailag meghatározó szereplője Washington. A hidegháború vége után több mint harminc évvel Amerika már nem a világ csendőre, de a Közel-Keleten megmaradt ez a szerepe.

photo_camera A megállapodás híre egy iráni címlapon Fotó: ATTA KENARE/AFP

Az ebben a három évtizedben folyamatosan erősödő, ma már nem csak Ázsiában, hanem Afrikától Magyarországig sok helyen főszerephez jutó Kína 2023-ig nem mutatta jelét annak, hogy a gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokon túl mással is szeretne foglalkozni a Közel-Keleten. A szaúdi-iráni megállapodás elősegítése így az első világos jele annak, hogy az ázsiai nagyhatalom a globális amerikai érdekszféra egy újabb színterén képes elvitatni Washington vezető szerepét.

Peking regionális előretörése azonban lehetetlen lett volna, ha az amerikaiak eleve nem hagynak ott egy betöltendő űrt. Tekintve hogy Iránnal Washingtonnak évtizedek óta nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatai, elképzelhetetlen is lett volna, hogy ezt a megállapodást ők hozzák össze. A Trump-kormány nem volt külpolitikailag különösen aktív, Joe Biden viszonya pedig kifejezetten fagyos azzal az MBS-szel, akinek híres csontfűrészes gyilkosságát sokat emlegette 2020-as elnökválasztási kampányaban.

De függetlenül attól, hogy a kínaiak azért léphettek egyet előre a Közel-Keleten, mert az amerikaiak meg léptek egyet hátra, az előrelépés ténye vitathatatlan. Már csak az a kérdés, hogy pontosan mekkorát léptek, és mire mennek vele.

Szóval ki nyer?

A megállapodás jelentőségének meghatározásában sokat segítene, ha tudnánk, mi van benne. Hivatalosan csak annyit közöltek, hogy a felek elkötelezték magukat amellett, hogy nem avatkoznak bele egymás belügyeibe, valamint a következő két hónapban kidolgozzák a diplomáciai kapcsolatok rendezésének pontos menetét. Ahogy a New York Times rámutat, ez olyan óvatos fogalmazás, hogy talán végül nem is vezet nagykövetek delegálásához.

Szintén a Times írt arról, hogy szaúdi források szerint az irániak megígérték, nem támogatnak olyan fegyveres csoportokat, amiknek Szaúd-Arábia a célpontja. Cserébe a szaúdiak állítólag garantálják, hogy a szaúdi pénzből üzemeltetett, perzsa nyelvű műholdas hírcsatornák visszavesznek Teherán kritizálásából.

Ez önmagában nem sok, de még így is több mint bármi, amit az amerikaiak Joe Biden elnöksége alatt összehoztak a Közel-Keleten. A világ egyéb részeiről visszavonulót fújó Trump-adminisztráció viszont kifejezetten aktív volt a régióban, és az akkor nyélbe nyélbe ütött Ábrahám-megállapodások lényegesen nagyobb diplomáciai áttörést jelentettek. Ezek voltak azok az egyezmények, amik több évtized szembenállás után rendezték a viszonyt Izrael és Bahrein illetve az Egyesült Arab Emirátusok közt, és normalizálták a kapcsolatokat a zsidó állam és két további muszlim ország, Szudán és Marokkó közt.

Ahogy arra többen rámutattak, ezek tényleg nagy diplomáciai dobások voltak, míg a kínaiak által nyélbe ütött megállapodás inkább csak szentesítette két, egyébként is egymáshoz közeledőben lévő ország viszonyát. A megállapodás ismert része nem különösebben nagyívű, lehet, hogy ebből sem lesz semmi, és bár kétségtelenül van szimbolikus jelentősége Kína színre lépésének, egyáltalán nincs arról szó, hogy az ezer gazdasági-katonai szálon Amerikához kötődő szaúdiak elkezdenének leválni Washingtonról.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a maga részéről egyébként üdvözölte a megállapodást: „A mi szemszögünkből minden jó hír, ami csökkenti a feszültséget, segít elkerülni a konfliktust, és visszafogja Irán destabilizáló vagy veszélyes tevékenységét”.

photo_camera Jemeni kormánycsapatok szaúdi támogatással Fotó: STR/AFP

A hivatalos szépelgésnél jóval fontosabb, hogy egyre többen pedzegetik: közel lehet a legnagyobb dobás, az Ábrahám-megállapodások kiterjesztése Szaúd-Arábiára. Ha az amerikaiaknak sikerülne hivatalosan is békét kötnie az egyébként a háttérben már sok mindenben együttműködő szaúdiak és izraeliek között, az az 1978-as egyiptomi-izraeli kiegyezés óta a legnagyobb durranás lenne a Közel-Keleten. Egy ilyen béke alapvetően rajzolná át a régió erőviszonyait, és nem mellékesen csattanós amerikai válasz lenne a kínai mozgolódásra.

Tudják ezt a szaúdiak is, akik a hírek szerint nem kevesebbet kérnek Washingtontól, minthogy támogassa az atomprogramjukat. Állításuk szerint annak csak polgári célja lenne, de teljesen nyilvánvaló, hogy egyúttal ellensúlyt képezne Irán saját atomprogramjával szemben. Az országéval, amivel épp most vették fel újra a diplomáciai kapcsolatokat.

Bár a kínai békéltetéssel kapcsolatban sokan annak szimbolikus jelentőségéről, Peking számára pozitív hozadékairól beszélnek, fontos megemlíteni, hogy távoli vidékek konfliktusaiba beavatkozni hosszú távon nem feltétlenül kifizetődő – erről talán Washingtonban tudnának a legtöbbet mesélni. Az évtizedek óta erősödő Kína egy ideje már kénytelen azzal szembesülni, hogy gazdasági-politikai izmozása egyre népszerűtlenebbé teszi a világ egészen különböző pontjain is.

Visszatérő közhely, hogy a kínaiak, szemben a nyugati hatalmakkal, a gazdasági-politikai segítséget nem kötik feltételekhez, emberi jogi és demokratikus minimumhoz. De arról meg pont Rijádban tudnának a legtöbbet mesélni, hogy valójában mennyire nincsenek Washingtonnak sem feltételei, ha gazdasági és politikai érdekeinek érvényesítéséről van szó.