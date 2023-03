Budapest ellenzéki polgármesterei nem akarják átadni a kerületi iskolaépületek tulajdonjogát az igénylő egyházaknak

Különböző egyházak több budapesti kerületben is bejelentkeztek önkormányzati iskolaépületek tulajdonjogáért, de Soproni Tamás, Niedermüller Péter és Pikó András polgármesterek nem akarják azokat átadni nekik - derül ki az RTL Híradójából. Egy nemrég elfogadott törvény szerint ugyanis az egyházak olyan épületekre is igényt nyújthatnak be, amelyek soha nem voltak a tulajdonukban.

Soproni Tamás terézvárosi polgármester egy egymilliárd forintért felújított óvodával kapcsolatban mondta el, nem látja értelmét, hogy egy ilyen összegű beruházás után átadják a tulajdonjogot a fenntartó egyháznak, csupán haszonkölcsönbe, ahogy eddig is. Niedermüller Péter sem lát lehetőséget arra, hogy átadják egy Dohány utcai épület tulajdonjogát a rá bejelentkező EMIH-nek. „A saját épületeit osztogassa a kormány, ha osztogatni akar, az önkormányzati épületeket hagyja békén, mert nem az övé” - mondta Erzsébetváros polgármestere. Pikó András hasonlóan nyilatkozott három érintett józsefvárosi ingatlanról.