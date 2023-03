Filemon Mihály nyírmártonfalvai polgármester: „Nem volt feltétele a beruházásnak, hogy erdő is legyen a lombösvény körül”

Sokakat kábulatba ejtett a nyírmártonfalvai lombtalan lombkoronasétány. Majd jött a helyi polgármester, és mindent helyretett.

A beruházásnak nem volt feltétele, hogy erdő is legyen a lombösvény körül, nyilatkozott az ATV-nek Filemon Mihály, aki már 2014-ben azzal kampányolt, profi az európai uniós források lehívásában. Azt is elárulta, azért kellett kivágni az erdőt, hogy abból támogassák az erdei ökoszisztéma fejlesztését célzó beruházást. Filemon ígéri, hogy gyors növésű nyárfacsemetéket ültetnek az objektum köré, így számításai szerint 2-3 év múlva lesz lombkorona a faszerkezet körül. Az ATV által megkérdezett erdész szerint 10-15 év múlva lesz ebből méretes faanyag. Egy általam megkérdezett, neve elhallgatását kérő kertészmérnök szerint azonban 10-15 év múlva a fák túl fogják nőni a lombkoronasétányt, így az ismét elveszíti értelmét. A nyárfák az ideális magasságot nagyjából 5-6 éves korukban fogják elérni. Mindemellett azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha egyfajta fával építik körbe az építményt, a lombok élővilága a diverzitás hiányában valószínűleg unalmas lesz.

„A pályázatot beadtuk 2017 végén, 2018 elején, sajnos az elbírálása négy évbe került. Addig az erdő növekedett, és amikor megkaptuk a támogatói okiratot, elkezdtük a beruházást megvalósítani, közben az erdő négy évvel idősebb lett, és valamiből finanszírozni kellett a beruházást, ezért mivel az erdő vágásérett volt, letermeltük, és beforgattuk a pénzt ebbe a beruházásba” – mondta Filemon Mihály.