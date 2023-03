Dömötör Csaba szerint a demokrácia fokmérője, hogy az ellenzéki pártok büntetlenül bonthatnak le egy darab kordont

Míg Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára „Ahelyett, hogy kapálnál, bazdmeg!" kiáltással vezette le az ideget Gelencsér Ferencen, a Momentum pártelnökén, Dömötör Csaba parlamenti államtitkár a mai ellenzéki kordonbontása kapcsán a demokráciáról értekezett röviden.

„Bár tiszteletben tartom, hogy így akarják felhívni magukra a figyelmet (az ellenzéki pártok), de ez egyre reménytelenebb", mondta, majd kérdésünkre hozzátette, hogy a Fidesz 2007-es kordonbontása egy törvénytelen állapot felszámolása volt, és

az, hogy az ellenzéki pártok büntetlenül csinálhatnak ilyesmi akciókat, azt mutatja, hogy milyen nagy mozgásterük van.

Szerdán reggel fél kilenc tájban ismét nekiment a volt Karmelita kolostor bejáratát mondvacsinált okból elzáró kordonnak Hadházy Ákos és a Momentum parlamenti frakciója - az akciót élőben is közvetítettük. A kordonról Hadházy - akire állítólagos szabálysértés miatt rászálltak a helyszínt védő rendőrök - azt mondta, „a cinizmus, hazugság szimbóluma, ami abból a hazugságból épült fel, hogy az építkezést védi, pedig valójában azért, hogy a sajtó ne tudja kérdezni a kormányülésre érkezőket".

A kordonbontás egyik legmozgalmasabb pillanata - szó szerint - a szemközti építkezés musicaljelenetté változott állványzata volt, amin a munkások irtó hangosan kezdtek kopácsolni. Mivel itt mostanában nem zajlott látható munka, úgy tűnhet, mintha a tiltakozó akció miatt indultak volna be ők is. Dömötör az interjú végén már csak azt ismételgeti, hogy az ellenzéki képviselőkkel nagyon szívesen vitatkozik a parlamentben, csakhogy szerinte „oda ők nem igazán járnak be".