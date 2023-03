Orbán sem hisz az orosz gazdasági adatoknak

A miniszterelnök pénteken ismét bement az állami rádióba, hogy sokadszorra is bemondja: a béke pártján áll. Megjegyezte, hogy az uniós tisztségviselőktől érkező „direkt és indirekt zsarolások mindennaposak, bele akarnak bennünket préselni ebbe a háborúba”. De megnyugtatott mindenkit, hogy a magyar parlament ellenáll ennek, most éppen egy határozattal.

Annak ellenére, hogy Orbán Viktor békét követel, most arról beszélt, hogy konkrét béketerv nincs a fejében: „A magyar álláspont nem arról szól, hogy nekünk van egy javaslatunk, hogy milyen békeszerződést kell majd kötni a tárgyalások végén. A mi álláspontunk az, hogy legyen tűzszünet. Tehát nem a béketárgyalásokról kell most beszélni, hanem a tűzszünetről. Oda kellene eljutnia a világnak és oda kellene eljuttatni a megtámadott Ukrajnát és a támadó Oroszországot, hogy legyen tűzszünet, ne haljon meg több ember. És ha van tűzszünet, akkor van esély arra, hogy kigondolják a béketárgyalások kereteit.”

Orbán szerint ellentmondó hírek vannak arról, pontosan milyen állapotban is van az orosz gazdaság a szankciók után:

„Eleve az orosz gazdaságból származó adatok megbízhatósága is kétséges. Eleve mindig is az, mert az egy más típusú világ, mint a mienk. Másfelől egy háborúban végképp nem várható, hogy igazat mondjanak a saját gazdasági nehézségeikről. Hát nem is mondának szerintem.”