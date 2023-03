Pusztító sebeket okozó szerrel keverik az eddig is halálos drogot, aminek használata ijesztő mértékben terjed az Egyesült Államokban

Minden eddiginél súlyosabb a helyzet az Egyesült Államokban, mióta a drogfogyasztók körében egyébként is egyre többször használt fentanilt már xilazinnal ütik fel, egy olyan erős nyugtatóval, amit az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal alapvetően állatok, leginkább lovak kezelésére engedélyezett.

Ez a nyugtatóval kevert szintetikus opioid az utcán most „tranq” vagy „tranq dope” néven ismert, a Guardian cikke szerint pedig pokoli mellékhatásokkal jár, és az Egyesült Államokban egyre több az ezzel kapcsolatos halálos túladagolás.

Ez a fajta drog először Puerto Ricóban terjedt el már közel két évtizeddel ezelőtt, most már viszont az Egyesült Államokban is ijesztően sokan használják, a fentanil pár éve pedig már Európában is elterjedt. Amerikán belül Philadelphiában a legsúlyosabb a helyzet, ott már 2006-ban megjelent a xilazin a szerhasználók körében, 2021-ben pedig a város laboratóriumaiban vizsgált kábítószer-mintáinak több mint 90 százalékában találták meg.