Rendőrsorfal áll a Karmelitánál, Gelencsérék az alkotmányos jogaikra hivatkoznak

Cikkünk frissül.

Szerdán harmadszor is lebontja a Karmelita kolostor bejáratát mondvacsinált okból elzáró kordont Hadházy Ákos és a Momentum. A tervek szerint a bontással nem lesz vége az akciónak, váltott műszakokban 24 óráig őrzik majd a kordonokat.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Helyszíni tudósítóink szerint 7 óra után kicsivel érkeztek meg a résztvevők. El is kezdték az akciót, a rendőrök hagyták nekik. Hadházy, Orosz Anna, Hajnal Miklós és Gelencsér Ferenc először a garázs előtti kordont bontották le.

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes tudósítónk szerint megállt, és azt kérdezte: maguk egyébként most mit csinálnak itt? Hadházy is megszólította Semjént, aztán ment tovább bontani. Varga Mihály már nem volt ennyire jóindulatú, ő nem állt meg.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A lebontott kordonokat egyenként áthordják a bejáratok elé, aminek igazából nincs nagy jelentősége, meg lehet kerülni azokat. Gelencsér azt mondta, ha kell, visszajönnek ötvenszer, mert a mostani akciónak annyi értelme már volt, hogy a kormányülés előtt az újságírók tudnak kérdezni a politikusoktól. A Momentum parlamenti képviselői kifeszítettek egy molinót is a Karmelita kapujára, amin a következő üzenet áll: “Követeljük az önkényuralmat eredményező különleges jogrend és a rendeleti kormányzás felszámolását, az Országgyűlés kormányt ellenőrző szerepének helyreállítását!”

Tudósítónk szerint megjött Orbán Viktor is, de a Sándor-palotába parkolt be a kisbusszal, majd átsétált az udvaron a Karmelitába. Úgy tűnik, innentől kezdve mindenki így fog már érkezni, a kordonbontók várakoznak.

A kormányközeli média munkatársai is megérkeztek a helyszínre, Gelencsér a közmédiának azt mondta, hogy az apja Fidesz-szavazó, és egy ebédet sem bírnak ki vita nélkül a közmédia propagandája miatt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A leláncolt és lelakatolt kordonok elé „Különleges jogrend=fideszes jogrend”, „Fideszes jogrendben nincs jogbiztonság” és „Különleges jogrendben csökken a nyugdíjak reálértéke” feliratú táblákat helyeztek. Készenléti rendőrök is érkeztek a Karmelitához, egyeztetnek. Hosszas a tanácskozás után végül sorfalba álltak. Mint utólag kiderül azért volt nagy készülődés, mert Pintér Sándor a Karmelita bejáratán ment be, nem kerülőúton. Tudósítónk szerint a rendőrök igazoltatnak mindenkit, politikusokat és újságírókat egyaránt. Háromnegyed 9 után kicsivel Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter is megérkezett, ő is a Karmelitánál ment be az épületbe. Gelencsérék ezután leültek Csák János érkező kisbusza elé, a rendőrök felemelték és arrébb vitték őket.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Varga Judit és Orbán Balázs is a Sándor-palotán keresztül jutott be a Karmelitába, még épp időben. Vannak viszont késők, Lantos Csaba energiaügyi miniszter 9 óra 2 perckor, Lázár János 3 perccel később érkezett meg az elvileg 9 órakor kezdődő kormányülésre. Gulyás Gergely is a Sándor-palota kertjén keresztül ment be az épületbe.

Nem sokkal fél 10 után felállt a rendőrsorfal, a Karmelitához már nem engednek be senkit. Gelencsér, Hadházy és Hajnal az alkotmányos jogokra hivatkozik, követelik, hogy engedjék át őket. Hadházy azt kérdezi a rendőröktől, hogy melyik törvény alapján intézkednek, tudósítónk szerint a politikusok vitatkoznak a rendőrökkel. Közben munkások elkezdték elpakolni a bejárat elé halmozott kordonokat. Megérkezett Schmitt Pál is, aki autóval nem tudott bemenni a Karmelitához, ezért gyalogolnia kellett, a rendőrök átengedték őt a sorfalon.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

10 óra körül elkezdik visszaszerelni a kordonokat, Hajnalék próbálják ezt megakadályozni, sikertelenül.

Három hete, 2023. március 14-én Hadházy Ákos és a Momentum parlamenti frakciója összehangolt, gyors akciót végrehajtva ténylegesen lebontotta a Karmelita főbejáratát, illetve az épülethez vezető Színház utca száját lezáró mindkét kordont, majd a követeléseiket soroló 12 pont-parafrázist rövid időre ki is ragasztották a Karmelita főkapujára. A kordonokat alig egy órával az akció után már szinte teljesen visszaépítették.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Aztán múlt héten Hadházy Ákosék ismét nekimentek a kordonnak, az akció első része percek alatt lezajlott, a gyakorlott résztvevők lényegében másodpercek alatt lebontották a kordont. Míg Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára „Ahelyett, hogy kapálnál, bazdmeg!" kiáltással vezette le az ideget Gelencsér Ferencen, a Momentum pártelnökén, addig Dömötör Csaba parlamenti államtitkár szerint a demokrácia fokmérője, hogy az ellenzéki pártok büntetlenül bonthatnak le egy darab kordont.