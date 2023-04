Az izraeli kormány szerint nem igaz, hogy a Moszad támogatta az izraeli kormány elleni tüntetéseket

Az izraeli kormány vasárnap cáfolta azt a felvetést, mely szerint az izraeli hírszerzés, a Moszad támogatta volna az elmúlt időszak kormányellenes tüntetéseit. Erre történő utalás az elmúlt napokban kiszivárgott amerikai külügyi dokumentumok között volt, melyekről szombaton írtunk.

A New York Times szombaton ismertette azt a jelentést, amelyet március elsejei keltezéssel állítólag a CIA adott ki, és mely szerint a Moszad vezetése biztatta a tagjait, illetve további izraeli állampolgárokat, hogy vegyenek részt a tömegtüntetéseket, melyek a Netanjahu-kormány igazságszolgáltatási reformja ellen szerveződtek. A New York Times szerint a CIA-jelentés autentikusnak tűnt ugyan, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy valódi is.

A Reuters cikke szerint vasárnap Netanjahu hivatala is közleményt adott ki, melyben arról írtak, hogy a jelentés hazug és minden alapot nélkülöz, a Moszad és vezetői pedig nem biztatták a titkosszolgálat munkatársait, hogy tüntessenek a kormány ellen, illetve bármiféle politikai megmozduláson vegyenek részt.

Netanjahu tervezett igazságügyi reformja az izraeli demokrácia történetében példa nélküli tiltakozásokhoz vezetett, melyek hatására a szélsőjobboldali pártokkal koalícióra lépő Netanjahu rövid időre be is fagyasztotta a reformcsomag megszavaztatását.

