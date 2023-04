Magyar vezetőket is lehallgathattak az amerikaiak

Egyre dagad a botrány az amerikai védelmi minisztériumból kiszivárgott titkos iratok miatt, ezekből ugyanis az Economist elemzése szerint az is kiderül, hogy az amerikai titkosszolgálatok a szövetségeseiket is megfigyelték. A kiszivárgott iratokból egyértelmű, hogy megfigyelték az ukrán hadsereg vezetőit, de az is kiderült belőlük, hogy izraeli és dél-koreai vezetők mellett magyar vezetőket is lehallgattak. Az Economist szerint az iratokból, azok "SI-G" minősítéséből az is kikövetkeztethető, hogy az információk nagyon kényes forrásból, esetleg telefonok lehallgatásából származhatnak.

Az iratokból sok érzékeny információ derült ki, például arról, hogy az ostromlott Bahmutnál mennyire kritikus az ukrán erők helyzete. De az is kiderült belőlük, hogy Bahmut védői áldozatukkal lehetővé tették, hogy az ukrán hadsereg 12 teljesen felszerelt dandárt állíthasson fel az elmúlt fél évben, melyből kilenc dandárt (36-45 ezer katonát) teljes egészében a NATO képzett ki és szerelt fel. Ezeket a dandárokat az ukrán hadsereg ez idáig visszatartotta a frontról, mert ezekkel tervezi végrehajtani tavaszi hadjáratát. (Via The Economist)