Egy magyar bank tisztviselőire is amerikai szankciók várhatnak

Egy bank tisztviselői is azok között a magyar személyek között lehetnek, akikre valószínűleg szankciókat vet ki az Egyesült Államok kormánya - írja a Bloomberg. Az amerikai portál az ügyet ismerő, neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozik, de azt nem árulta el, kikről lehet szó, és pontosan miért érheti őket szankció.

Ahogy kedden írtuk, több, egymástól független diplomáciai forrástól is az az információ jutott el a 444-hez, hogy az amerikai kormány új intézkedést tervez a magyar kormány megbüntetésére, például felmerült, hogy szankciót vetnek ki befolyásos személyekre. A 2014-es kitiltásokhoz hasonló ügyről is lehet szó, amikor korrupció vádjával tiltottak ki hat magyar állampolgárt az USA-ból.

photo_camera David Pressman amerikai nagykövet beszédet mond a Szent Korona hazatérésének 45. évfordulója alkalmából. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

David Pressman amerikai nagykövet szerdára sajtótájékoztatót hívott össze. Egyes feltételezések szerint akár szankciókat is bejelenthet akkor, bár hivatalosan semmilyen témát nem jelölt meg az eseményt szervező nagykövetség. A Bloombergnek több forrás is azt mondta, hogy szankciók bejelentésére készülnek az amerikaiak.

A Bloomberg cikke is megemlíti, ahogy a keddi cikkünkben részletesen is kifejtettük, hogy az amerikai és magyar kormány között rég volt ennyire feszült a viszony. Az amerikai hírügynökség azt is hozzáteszi, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter épp Moszkvában tárgyalt, hogy új energetikai megállapodásokat kössön az orosz kormánnyal, miközben a legtöbb európai ország épp azon dolgozik, hogy véget vessen az orosz energiafüggőségének.