Nagy Márton értékelte a 25,2 százalékos inflációt: Jó úton haladunk!

Nehéz lenne azt állítani, hogy szívderítő a KSH legújabb jelentése az áremelkedések mértékéről, éves alapon 25,2 százalékot jelentettek, az élelmiszerek drágulása pedig továbbra is bőven 40 százalék fölötti.

De Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert nem olyan fából faragták, hogy ne találjon pozitívumokat a legújabb adatokban, és ezt elmondta a Világgazdaságnak is.

Szerinte a 25,2 százalékos infláció és a 42,6 százalékos élelmiszerárdrágulás

„teljes összhangban van a kormányzat várakozásaival”.



Azt is mondta, hogy

„jó úton haladunk, hiszen ahogy azt a kormányzat várta és előzetesen jelezte, az év elején, azaz januárban már tetőzött az infláció, ezt követően pedig elindult egy mérséklődés”.



Látványra ez így néz ki:

A legtetejét kell nézni, amiből az látszik, hogy az infláció a januári 25,7-nél már 0,5 százalékponttal (!) alacsonyabb. Amiről Nagy Márton nem tett említést, hogy hónapok óta messze Magyarországon a legmagasabb az infláció az Európai Unióban. Februárban az EU-ban az átlagos infláció 10 százalék alatt volt, nálunk ennek a 2,5-szerese. Márciusi adatok majd a hónap közepén lesznek.)

Csökkentettük, vagyis az áruházláncok

A miniszter kitért az élelmiszerárakra is. A Világgazdaság szerint Nagy „a pénzromlás változásának szerkezetével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az áruházláncok ma már egymásra licitálva jelentik be az árcsökkentéseket, amely szerinte egyre inkább megjelenik az adatokban is. Részben ennek, részben pedig a kínálati oldal korrekciójának köszönhetően márciusban tovább mérséklődött az élelmiszerárak növekedése. Ez a folyamat ráadásul decemberben megkezdődött, akkor az élelmiszerárak éves alapon még 44,8 százalékkal emelkedtek, ez januárban 44, februárban 43,3, márciusra pedig 42,6 százalékra mérséklődött.”

Látványos zuhanásról azért itt sem lehet még beszámolni, ráadásul az élelmiszereknél is igaz, hogy Európa-rekorderek vagyunk az áremelkedésben.

Nagy azt is mondta, hogy

„fontos kiemelnem, hogy a szankciós infláció nem csökken, hanem csökkentjük.

Tekintettel arra, hogy az infláció főként kínálati tényezőkből fakad, elsőként ezeket kellett kezelni. A kormány már 20 intézkedésről döntött az árak megfékezése és a gazdaság megvédése érdekében”.

Mindenesetre itt van egy részletes táblázat arról, hogy milyen úton haladunk.