Elfogták a Pentagon-iratok feltételezett szivárogtatóját

Nemrég érkezett a hír, hogy egy amerikai légierőnél szolgáló férfi hozhatta nyilvánosságra a közelmúltban a Pentagon hírszerzési és műveleti tájékoztatóit és érzékeny iratait: a huszonegy éves Jack Teixeirát csütörtökön tartóztatták le massachusettsi otthonában, még ma bíróság elé is állíthatják.

Teixeirához a New York Times szerint egy filmbeillően banális nyom vezethetett:

a megszellőztetett dokumentumok közül néhányat egy gránitmintás konyhapulton fényképeztek le - pontosan ugyanazon, amelyről a férfi egyik közvetlen rokona tett közzé fotókat a neten.

A férfi vezette korábban a Thug Shaker Central nevű, csupán húsz-harminc tagot számláló internetes csoportot, ahol rasszista mémeket, videójátékokról és fegyverekről szóló bejegyzéseket osztottak meg a felhasználók. A Pentagon sajtótájékoztatóján Patrick Ryder szóvivő nem volt hajlandó válaszolni a kiszivárogtatási üggyel kapcsolatos konkrét kérdésekre a folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva.



Teixeirára akár tíz év börtön is várhat. Az amerikai titkosszolgálat egyik legnagyobb szivárogtatási botrányáról, amelyben az ukrajnai háborúról, az Egyesült Államok ellenségeiről és szövetségeseiről, de még Orbán Viktorról is akadtak jelentések, mi is írtunk.