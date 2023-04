Összekeverte a kormánymédia David Pressmant egy magyar bíróval, akinek korábban a kirúgását követelték

Kicsit félrement a kormánymédia amerikai nagykövetet célzó központosított lejáratókampánya: az Origo és a Demokrata címlapján is Matusik Tamás budapesti bíró képével illusztrálták a David Pressmant és az Egyesült Államokat aláásni próbáló mai híreket. Elvileg a két szerkesztőségnek nincs köze egymáshoz, a Demokrata nem része a KESMA-birodalomnak. És hát mégis pont ugyanazt a hibát követték el.

Az amerikai nagykövet még októberben találkozott az Országos Bírói Tanács két bírójával, Vasvári Csabával és Matusik Tamással, ami miatt a kormánymédia a bírói függetlenségre hivatkozva azonnal a kirúgásukat kezdte követelni. Olyan szalagcímekkel, minthogy „Le kell mondania az amerikai nagykövettel egyeztető két magyar bírónak, ezt követeli a bírói függetlenség", vagy „Hivatali visszaélés miatt nyomozhatnak az amerikai nagykövet és a magyar bírák találkozója miatt", vagy „A hatalom nem avatkozhat bele az igazságszolgáltatás működésébe".

A gubancot a címlapfelelősök agyában valószínűleg David Pressmann Twitter-bejegyzése okozhatta. Végülis, egy kicsit tényleg hasonlít:

Thank you to members of the National Judicial Council, Judges Csaba Vasvári & @TamasMatusik , for the informative discussion about the Council’s critical role in Hungary’s judicial system. pic.twitter.com/2FmWcdT0fh