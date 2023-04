Kamasz fiúktól kért meztelen képeket a ‘20-as választás utáni trumpista kampány szervezője

Fiatal fiúknak küldött üzenetekről szóló botrány rázza meg amerikai szélsőjobboldali-trumpista köröket. Ali Alexanderről, a 2020-as Állítsák meg a lopást-kampány egyik főszervezőjéről olyan üzenetek kerültek nyilvánosságra, ami alapján kamasz fiúktól kért dickpickeket, miközben azt éreztette, hogy segítheti az előrejutásukat a politikai közegben.

photo_camera Ali Alexander.

Ali Alexandert 2020 őszén ismerte meg a szélesebb nyilvánosság. Ő volt annak a kampánynak az egyik vezetője, ami azt állította: Joe Biden választási csalással győzte le Donald Trumpot, és ezt meg kell állítani. A mozgalom hónapról hónapra erősödött, ők szervezték meg a menetet 2021 január hatodikán, Biden beiktatásának napján a Capitoliumhoz. Ebből bomlottak ki a zavargások, az épület megrohamozása QAnon sámánnal és a többiekkel, de formálisan az már egy másik történet - Alexander a békésnek meghirdetett rendezvény szervezője volt. A január hatodikai eseményeket vizsgáló bizottság meghallgatásán az viszont kiderült: a szervezés során a jobboldal számos alakjával kapcsolatban volt.

Alexanderről most az került nyilvánosságra, hogy az elmúlt években számos üzenetet küldött tizenéves fiúknak, többek között olyat, amiben padlizsán emojival jelezte, hogy milyen képet szeretne kapni (aztán amikor az illető nem értette, meg is mondta nyíltan). Volt, akinek konkrétan arról panaszkodott, hogy nem küld neki olyan képeket, amire ki tudja verni. Az üzenetek alapján erősen éreztette azt is, hogy tud nekik segíteni az előrejutásban amerikai jobboldali körökben.

Az üzeneteket Milo Yiannopoulos hozta nyilvánosságra, aki nemrég együtt mozgott Kanye West bizarr hitlerezős kampányában Alexanderrel és Nick Fuentes holokauszttagadó incellel. Yiannopoulos állítása szerint arra figyelmeztette Fuentest, hogy Alexander fiatal fiúk behálózására használja a megjelenési lehetőségeket. Nyilvánosságra került üzenetváltások szerint Fuentes is tudott erről.

Ali Alexander korábban együtt dolgozott Majorine Taylor Greene republikánus kongresszusi képviselővel, aki a hírek megjelenése után azt írta: ez a fiatal fiúk levadászásának tankönyvi példája, és az FBI-nak kellene vizsgálnia az ügyet. Az amerikai jobboldal egyik politikai fegyvere éppen az szokott lenni, hogy ellenfeleleiket azzal vádolják, hogy veszélyesek a gyerekekre és fiatalokra.

A magát biszexuálisnak valló Alexander közleményt adott ki Telegramon, amiben elismeri, hogy voltak helytelen üzenetei és béna nyomulásai, amiben felvágott politikai kapcsolataival is, de semmi törvénytelent nem tett. Azt emlegeti, hogy hamisítványok is vannak a nyilvánosságra került képernyőfotók között, bár azt nem részletezi, hogy melyik az. Közölte: „régóta küzd a saját neméhez való vonzódással”. Nick Fuentes közben azt állítja, hogy beszélt vele, és visszavonul a közéletből.