Az északi-tengeri szélerőművek szabotálására készülhetnek az oroszok

Halász- és kutatóhajóknak álcázott orosz kémhajók járják végig az Északi-tenger nagy szélerőműparkjait Németországtól Skóciáig, hogy felmérjék, hogyan lehetne a legnagyobb kárt okozni az európai áramellátásban - ezt állítja közös riportfilmjében a dán, a svéd, a norvég és a finn köztévé. A tényfeltáró riportban több volt és jelenleg is aktív hírszerzési szakember is nyilatkozik, szerintük a kémhajók már arra az eshetőségre készülnek, ha eszkalálódik a konfliktus Oroszország és a NATO között.

photo_camera Szélerőműpark a Balti-tengerben.. Fotó: FRED TANNEAU/AFP

A riport részletesebben is bemutat egy orosz hajót, a Vlagyimirszkij Admirálist, ami hivatalosan egy oceanográfiai kutatóhajó. A kutatóútja viszont véletlenül pont keresztül vezetett Észak-Európa legnagyobb tengeri szélerőműparkjain, Németországtól Dánián át Skóciáig, Angliáig és Hollandiáig. A Vlagyimirszkij Admirális, ahogy a többi állítólagos orosz "szellemhajó", amúgy általában hosszú időre, akár hónapokra is kikapcsolja az adóvevőjét, hogy ne lehessen könnyen követni a mozgását. Az újságírók viszont egy volt brit haditengerészeti szakember segítségével így is követni tudták a hajót, amely hosszú ideig őgyelgett a szélerőművek közelében, mielőtt továbbállt.

Az újságírók egyszer meg is közelítették a hajót egy csónakkal, hogy beszélni próbáljanak a legénységgel, de csak egy maszkos, terepszínű ruhás, golyóálló-mellényes ember fogadta őket egy gépkarabéllyal a vállán. A Vlagyimirszkij és a többi hasonló orosz szellemhajó kémelhárítási szakemberek szerint valószínűleg azt próbálja feltérképezni, hogy milyen szabotázsakciókkal lehetne megrongálni az áramellátást és a tenger alatti kommunikációs vezetékeket. Erre viszont szerintük valószínűleg csak akkor kerülne sor, ha még tovább eszkalálódna a nyugat és Oroszország konfliktusa. Mint mondták, a nyugati titkosszolgálatok hasonló felméréseket végezhetnek az orosz vizeken.

photo_camera Ilyen kábeleken érkezik az áram a szélerőművekből a holland szárazföldi hálózatba. Fotó: ANP via AFP

A riportfilm szerint viszont lehet, hogy már éles akciója is volt az orosz kémhajóknak. 2022 januárjában, még Ukrajna orosz inváziója előtt ugyanis megrongálódott egy nagyon fontos tenger alatti kommunikációs vezeték a Norvégiához tartozó Spitzbergák szigetcsoport közelében, és a rendőrség emberi tevékenységre gyanakodott. Tavaly októberben pedig a skóciai Shetland-sziget kommunikációja szakadt meg, miután megsérült egy ilyen kábel. Akkor szakértők azt mondták, egy halászhajó okozhatta a sérülést. (BBC)