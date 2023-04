Furcsán ingadozik a Magyarországon lévő orosz diplomaták száma

Miközben Európa több országából, legutóbb például Norvégiából is kitiltottak egy sor orosz diplomatát, mondván, hogy inkább kémként dolgoztak ott, a budapesti orosz nagykövetségen először gyorsan megnőtt, majd ugyanilyen gyorsan vissza is csökkent a diplomaták száma. A Szabad Európa cikke szerint az ukrajnai orosz invázió előtt 46 fős orosz nagykövetség létszáma tavaly nyárra előbb 50 fősre, majd 2022 októberére 59 fősre duzzadt, hogy aztán idén tavaszra a háború előtti szint alá, 42 főre essen. Így is több orosz diplomata van most Budapesten, mint a többi visegrádi országban együtt.

Vagyis rövid idő alatt harmadával nőtt a budapesti nagykövetségen lévő orosz diplomaták száma. Ez az ingadozás elég furcsa. A diplomaták általában nem pár hónapra, hanem évekre kapják a megbízatásukat. Hogy miért állomásozott itt ilyen rövid ideig ennyi orosz diplomata, nem tudni.

photo_camera A budapesti orosz nagykövetség épülete. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Érdemes viszont észben tartani, hogy különböző becslések szerint az európai orosz nagykövetségeken dolgozó diplomaták nagyjából harmada, mások szerint akár 60-70 százaléka valójában az orosz titkosszolgálatok ügynöke. Magyarországon is voltak diplomáciai fedésben orosz ügynökök. A 2014-es csehországi, vrběticei robbantást végrehajtó GRU-ügynökök közül például ketten is megfordultak a Bajza utcai követségen, ahová elvileg hivatalos diplomáciai postát szállítva érkeztek, és innen utaztak autóval Csehországba, felrobbantani a lőszerraktárat.

A nagykövetségben lévő diplomatáknál jóval több orosz van Magyarországon diplomáciai mentességgel, ilyenek például a kémbankként emlegetett Nemzetközi Beruházási Bank itt lévő orosz dolgozói.

Más furcsa dolgok is történnek a Bajza utcai követségen. A VSquare cikke szerint például olyan antennák és egyéb rendszerek kerültek föl az épület tetejére, amelyek képesek begyűjteni a közeli mobiltelefonok azonosítóit és nagy hatósugárban le is tudják hallgatni a GSM hálózaton folyó beszélgetéseket. A cikk szerint nem csak a budapesti követség tetejére kerültek ilyen antennák és hozzájuk tartozó, fészerszerű installációk, az újságírók Európa-szerte 182 ilyet számoltak össze.