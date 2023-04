Nem kapkodták el: a belügyminiszter-helyettes visszaállítaná a közoktatás presztízsét

Csak 13 évnek kellett eltelnie, hogy Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes bátran ki merje mondani a közmédia erre kijelölt műsorában:

Vissza kell állítani a közoktatás presztízsét.

Elmondta, hogy a kormány a státusztörvénnyel egyfajta hivatásrenddé formálná át a pedagógus-életpályát, a pedagógusi hivatást. A törvény tervezete többek között azt is tartalmazza, hogy a napi munkaidő maximuma 8-ról 12 órára emelkedne, a heti munkaidőt pedig 40 helyett 48 órában maximálná, valamint a vasárnapi munkavégzést is elrendelhetővé tenné. A helyettesítések száma a korábbi heti 6 helyett akár heti 28 is lehetne. De benne van az is, hogy a tanárok magatartását saját technikai eszközeiken is ellenőrizhetnék, vagyis laptopjuk és telefonjuk is átvizsgálható lenne.

photo_camera Rétvári Bence Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A Belügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta, hogy ez csak egy törvénytervezet, amelyet a kormány még be sem nyújtot, jelenleg egyeztetnek róla. Szerinte a javaslat formai lényege, hogy a pedagógusoknak is legyen saját, önálló köznevelési jogviszonyuk, amely speciálisan az ő munkájukra vonatkozik. Olyanokat is mondott, hogy ha ma megjönnének az európai uniós források, akkor holnaptól a pedagógusok átlagbére 561 ezer forint, januártól pedig 681 ezer forint lenne. „Ehhez csak arra lenne szükség, hogy az EU betartsa az ígéreteit.” (via MTI)