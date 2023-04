Idén még biztosan nem tiltják be az abortusztablettát az USA-ban

Az amerikai legfelsőbb bíróság pénteken felfüggesztette egy texasi szövetségi bíró korábbi döntését, mely jelentősen korlátozta volna a mifepriszton nevű hatóanyag, egy abortusztabletta fő hatóanyagának használhatóságát. Matthew Kacsmaryk, a texasi északi kerületi szövetségi bíróság bírója április 7-i döntésében arra hivatkozva függesztette fel a mifepriszton engedélyét, hogy meglátása szerint az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA nem járt el kellő alapossággal a 23 éve forgalmazott hatóanyag engedélyezésekor.

Ez eléggé szubjektív értékítélet kérdése, annak idején az FDA a szokásosnál kétszer olyan hosszú ideig tanulmányozta az amúgy nem csupán művi, hanem természetes vetélések esetén is használt gyógyszert, melynek betiltása így a természetes vetélésen átesett nők egészségét is kockáztatja.

Kacsmaryk döntése után ezért az amerikai igazságügyi minisztérium és a mifepriszton gyártója, a Danco Laboratories is a legfelsőbb bírósághoz fordult Kacsmaryk döntésének felülvizsgálatát kérte. Az ítélet felfüggesztését pedig maga Joe Biden elnök is üdvözölte. "A legfelsőbb bíróság halasztó végzésének hála a mifepriszton elérhető és engedélyezett marad a biztonságos és hatékony használatra, amíg mi folytatjuk a harcot a bíróságon" - írta közleményében Biden, aki szerint "a tét nem is lehetne nagyobb Amerika-szerte a nők számára".

A legfelsőbb bírósság halasztó végzésével a mifepriszton most legalább az év hátra levő részében elérhető marad, amíg az ügy végig nem halad az amerikai igazságszolgáltatás minden lépcsőfokán.

Az abortusz kérdése, mely az elmúlt évtizedekben a keresztény-konzervatív csoportok működésének eredményeként jelentősen átpolitizált kérdés lett - bár közben a közvéleményben korántsem olyan megosztó, mint a politikában, mert az amerikaiak nagy többsége már a hetvenes évek óta legalább bizonyos feltételekkel támogatja az abortuszhoz való jogot - az elmúlt évben vált ennyire kiélezetté. Trump elnökségére ért be ugyanis az abortuszellenes lobbisták több évtizedes munkája, és lett abortuszellenes többség a legfelsőbb bíróságon, amely aztán 2022 nyarán felül is bírálta az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmét levezető korábbi ítéletét, a Roe kontra Wade-et.

A döntés a közvéleményt is befolyásolta: míg az abortuszt feltétlenül támogató amerikaiak aránya történelmileg a 20-25 százalékos sávban mozgott, a döntés hatására 35 százalékra nőt, míg az abortuszt minden körülmények között ellenzők aránya sose volt annyira alacsony, mindössze 13 százalék, mint az abortuszhoz való alkotmányos jog korlátozása óta. (Via The Guardian)