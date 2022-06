Az amerikai Legfelsőbb Bíróság felszámolta az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmét

Az Egyesült Államokban pénteken megszűnt az abortuszhoz való jog törvényi védelme. Az alkotmánybíróság szerepét is betöltő Legfelsőbb Bíróság tisztán az ideológiai törésvonalak mentén, 6:3 arányban meghozott ítéletében felülbírálta a csaknem ötven éve, a Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletét, amely ez idáig szövetségi szinten garantálta, hogy egyetlen tagállam sem hozhat abortuszt tiltó szabályokat.

A döntés annyiban nem váratlan, hogy a Legfelsőbb Bíróság történetében példátlan módon a határozat tervezete már hetekkel ezelőtt kiszivárgott. Talán csak az meglepetés, hogy a konzervatív bírók egyhangúan szavaztak, arra volt némi esély, hogy John G. Roberts főbíró a liberális kisebbséggel szavazzon. Amióta Donald Trump elnöksége alatt három ultrakonzervatív bírót is kineveztek, Roberts egyre inkább középre húzódott döntéseiben.

De most ő is a konzervatív többséggel szavazott. Az ítéletet jegyző Samuel Alito levezetése szerint az abortusztilalmat kizáró korábbi ítélet, a Roe kontra Wade tévesen vezette le az alkotmányból, hogy az garantálná az abortuszhoz való jogot.

A döntésnek azonnali következményei lehetnek, egy sor republikánus vezetésű állam készített be abortuszt tiltó törvényeket a bíróság ítéletére számítva. De továbbgyűrűző következményei is lehetnek, mivel a Legfelsőbb Bíróság korábban ugyanazon az alapon vezette le a homoszexuális partnerkapcsolat és a melegházasság szabadságát is, mint ami alapján az abortuszhoz való jogot. Alito ugyan kiszivárgott véleményében azt állította, hogy a döntés ezeket nem befolyásolja, de erre igazából nem adhat garanciát. Ezekre is érvényes ugyanaz, amiből ő a Roe kontra Wade tévességét vezette le, vagyis hogy olyan szabadságjogokat garantál, amelyek nincsenek tételesen felsorolva az alkotmányban. Ahogy az az érvelés is áll ezekben az esetekben, amivel Alito az abortusz kapcsán is élt, vagyis hogy amikor az az alkotmánykiegészítés készült, amire korábbi ítéleteiben a Legfelsőbb Bíróság hivatkozott, az Egyesült Államok tagállamaiban tiltott volt az abortusz - ahogy akkoriban a homoszexualitás is. Erről részletesebben Miklósi Gábor remek cikkéből tájékozódhatnak.

Most azonban elsősorban a nők jogát korlátozhatják testük fölötti rendelkezésükben. Az Axios összesítése szerint 13 republikánus vezetésű tagállamban állnak készen az abortusz azonnali tilalmára, ezekhez később további államok csatlakozhatnak. Az újonnan bevezetett szabályok között vannak igen drákóiak is, Oklahomában például a fogantatás pillanatától tiltanák az abortuszt. Mondjuk ez kevésbé képmutató azon szabályozási terveknél, amelyek ugyan elvben hagynának lehetőséget az abortuszra, de olyan rövid időt, amelyben általában még észre se szokták venni a terhességet. (Via Axios, The Washington Post)