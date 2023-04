Valter tavasza

2022 első hónapjaiban volt a legjobb magyarként rajongani a kerékpársportért. Mármint valaha a legjobb. A 2000-es évek elején szép sikereket, még egy világbajnoki ezüstérmet is szerző Bodrogi László sajnos pont a sportág legkevésbé szórakoztató szakágában, az időfutamban volt igazán jó. Valter Attila viszont, akinek ezt a magyar bringás aranykort köszönhetjük, nem csak ott volt az utóbbi hónapokban a világ legjobb versenyein, hanem versenyben is volt, sőt, még a győzelemért is küzdhetett. És aki ezt a sportot szereti, alapvetően a versenyért és a küzdelemért szereti.



photo_camera A Milano-Sanremo előtt, a jumbós csapattárs Jos van Emden mellett Fotó: IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI S/IMAGO/Buzzi via Reuters Connect

Mióta a 2021-es Giro d’Italia három szakaszán is viselhette az összetettben első helyen állónak járó rózsaszín trikót, Valter a magyar sportolók azon nagyon szűk elitjébe tartozik, akiknek a nevét nem csak Magyarország határain innen, vagy egy rétegsport világán belül ismerik. Az országúti kerékpározás az igazán népszerű labdajátékokkal természetesen nem versenyezhet, de világszerte komoly közönsége van, Nyugat-Európában pedig ott a helye az esti tévéhíradó végén a sportblokkban.

Valter ráadásul nem csak egy népszerű sportágban versenyez, hanem annak egyik legjobb csapatában. Bár a holland bázisú Jumbo-Visma 2023 tavaszán már nem annyira emelkedett ki a mezőnyből, mint 2022 őszén, amikor leigazolták a magyar versenyzőt, de nem véletlenül vezetik továbbra is az UCI, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség csapatranglistáját. Szerencsére a hollandoknál nem olyan nagy a szponzori nyomás, vagy talán jobban adnak a sportág hagyományaira, így Valter a piros-fehér-zöld magyar bajnoki mezben tekerhette végig a tavaszt, aminek köszönhetően mindig könnyű volt kiszúrni a bolyban még egy mobiltelefon képernyőjén is.

Többnapos vízhordás

Ennek a tavaszi szezonnak az értékeléséhez először is azt kell tisztázni, hogy mi volt Valter feladata 2023 februárja és áprilisa közt. Amikor 2022 augusztusában leszerződött a Jumbóhoz, Valter először arról beszélt, hogy nem akar vízhordó lenni, de ezt szerencsére néhány héttel később úgy finomította, hogy ha csapata megnyeri a Tour de France-ot, azt sem bánja, hogy ő csak vízhordó lehet. A bringa csapatsport, ahol a legjobbak, az 1970-es években mindent letaroló belga Eddy Merckx és a mostanában már méltó utódjaként emlegetett szlovén Tadej Pogacar sem nyertek volna semmit, ha nem segítene nekik versenyenként 6-7 csapattárs, akár a szó legszorosabb értelmében vett vízhordással is.

Ahogy az nyilvánvaló volt már a szerződése aláírásakor is, Valtert a Jumbóba nem azért szerződtették, hogy minél több versenyt nyerjen. A hollandoknak jelenleg két bringása van a világ öt legjobbja közt (a tavaly Tour-győztes dán Jonas Vingegaard és az egynapos versenyeken taroló belga Wout van Aert), még kettő a legjobb 15 között (az idősödő szlovén Primoz Roglic és a majdnem van Aert-szinten jó francia Christophe Laporte), és még több olyan bringásuk (a fiatal sprintertehetség Olav Kooij, a nagyon kemény hegyeken jó amerikai Sepp Kuss, a minden terepen megbízható Tiesj Benoot), akik mind Valter előtt vannak a rangsorban.

Ez a rangsor természetesen nincs kőbe vésve, és a sérülésektől a jó eredményeken át az aktuális versenyek alakulásáig sok minden alakíthat rajta, de a versenyek előtt ennek fényében kialakított csapattaktika erősen behatárolja, hogy egy adott napon az egyes versenyzőknek mi a szerepe. Valteré ennek megfelelően az eddigi 22 jumbós versenynapja nagy részén csapattársainak segítése volt.

photo_camera A Fleche Wallonne-on Fotó: DIRK WAEM/AFP

A magyar bringást a csapat három többnapos versenyre vitte el: a spanyolországi Galíciában rendezett O Gran Camiñora, a baszkföldi Itzuliára és az olasz Tirreno-Adriaticóra. Valter az első kettőn Vingegaardot segítette, az utóbbin Roglicot. Ha korábban voltak is kétségek azzal kapcsolatban a Jumbónál, hogy Valter mennyire tud és akar a csapatkapitányért dolgozni, ez a három verseny minden ilyesmit eloszlatott. Roglic nyert, Vingegaard kétszer is nyert, és ezekben a győzelmekben vastagon benne volt Valter kemény, önfeláldozó, elsősorban a hegyes szakaszokon látványos munkája.

Valter néhány kilóval nehezebb annál, hogy a legmeredekebb hegyeken bírja tartani a lépést a legjobbakkal, de itt nem is ez volt a dolga. Volt, hogy a boly élén kellett tempót mennie, hogy a szökevények ne kerüljenek túl messzire, és főleg hogy csapatkapitánya ellenfelei minél jobban kifáradjanak, és eszükbe ne jusson támadni. Máskor az ő feladata volt szökni, hogy aztán a hátulról érkező Vingegaardot tudja húzni, minél messzebb a dán mögött lemaradó többi esélyestől. Bár Roglicnak is szépen elvégezte a munkát, a dán Tour-címvédővel látványos volt az összhang és az ölelkezés a célban.

Egynapos véleménykülönbség

Valter azonban nem csak ezeken a kisebb többnapos versenyeken kapott szerepet, hanem azokon az egynaposokon is, amelyek a kerékpársport-idény tavaszi szakaszának főszereplői. Valter 2022-ben mindenkit, talán még önmagát is meglepve negyedik helyen végzett a Toszkána részben murvás útjain rendezett Strade Bianchén, így természetes volt, hogy a Jumbo ott is elindítja március elején.

Valter feladata eredetileg a verseny legnagyobb esélyesének, van Aertnak segítése lett volna, ám a belga betegség miatt végül nem tudott rajthoz állni. Ez a Jumbo szempontjából pech volt, magyar szempontból viszont egészen elképesztő lehetőség. Az az egészen bizarr helyzet állt elő, hogy a Stradét megelőző szakértői esélylatolgatásokban komolyan felmerült, hogy akár Valter is megnyerheti a versenyt, amit most már évek óta az öt nagy klasszikus mögött a hatodik legfontosabb egynaposnak szokás nevezni.

photo_camera Egyedül a Strade Bianchén Fotó: Belga/DIRK WAEM/Belga/Sipa USA via Reu

Aki egy kicsit is követi a bringasportot és azon belül Valter karrierjét, már valószínűleg unja az idei Strade eseményeinek elemzését. Röviden: Valter a fantasztikus 5., csapattársa, Tiesj Benoot pedig a 3. helyen végzett. Ez egy van Aert-nélküli Jumbótól alapesetben szép teljesítmény lenne, de mégis maradt egy kis rossz szájíz mindenkiben, mivel úgy tűnt, ha Benoot és Valter képesek összedolgozni, ennél sokkal többet is kihozhattak volna az olasz versenyből.

Benoot a rangidős, ráadásul 2018-ban nyert is a sienai befutóban, így nyilván élvez bizonyos előjogokat a toszkán versenyen. Ugyanakkor nagyon úgy tűnt, hogy a 2023-as versenyen Valter volt az erősebb (szaknyelven: neki voltak jobbak a lábai), így amellett is lehetett érvelni, hogy a magyar volt esélyesebb a végső győzelemre. Ami így nem jött össze. Volt viszont egy kellemetlen pillanat, amikor nagyon úgy tűnt, hogy az épp szökésben lévő Benoot mintha leszidná a hatalmas taktikai hibát elkövető, a többi esélyest a saját csapattársáig felhúzó Valtert.

Annak hosszas elemzése, hogy valóban szidás volt-e az a gesztus Benoot-tól, illetve hogy Valter tényleg komolyat hibázott-e, végképp túlfeszíti e cikk kereteit (szerintem mindkét kérdésre „valószínűleg igen” a válasz). Mindenesetre a verseny után a Jumbo és maga a magyar bringás is korrekt közösségimédia-posztokban tisztázta a helyzetet. Valter tulajdonképpen elnézését kért, amiért még nem tud mindent erről a sportról, és nem alkottak tökéletes párost azzal a Benoot-tal, akivel életében először versenyzett együtt.

Helyezkedés

Két héttel később van Aert már rajthoz tudott állni, így Valternek az ő segítése lett a feladata a Milano-Sanremón. Az egész szezon egyik leghosszabb versenye egyben a legkülönlegesebb is. Közel 300, eseménytelen kilométer után minden a ligúriai tengerpart egyetlen rövid emelkedőjén és annak lejtmenetén dől el. Órákon át kell tekerni, a feszültség csak egyre gyűlik a bolyban, majd az esélyeseknek és segítőiknek néhány percen át minden másodpercben tökéletesen kell teljesíteniük, ráadásul úgy, hogy az még meg is lepje a szintén erre a rövid szakaszra készülő ellenfeleket.

Ez Valternél jóval ravaszabb öreg rókáknak sem szokott feltétlenül sikerülni, és elsőre nem ment a magyar versenyzőnek sem. Egy ekkor már jóval 50 kilométer per órás sebesség felett haladó, közel 200 fős bolyban kell minél előrébb helyezkedni, hogy amikor megkezdődik a szűk emelkedő, legyen esély a legjobbakkal maradni, mert aki egyszer lemarad, annak már nem lesz ideje a cél előtt korrigálni.

photo_camera A Fleche Wallone rajtjánál Fotó: DAVID PINTENS/Belga via AFP

Valter sajnos nem igazán tudott segíteni van Aertnak, a magyar bajnoki mezt az utolsó emelkedő, a Poggio előtt már nem lehetett a boly elejének közelében sem látni, és, ami különösen nagy hiba, általában a kapitánya volt előtte, nem ő vezette fel a főnököt. Van Aert végül csak harmadik lett, ami az ő szintjén csalódás. Talán ha nem személyesen kell feljebb küzdenie magát a bolyon belül, hanem csapattársai mögé bújva juthat előrébb, miközben még energiát is spórol, máshogy alakult volna.

A Milano-Sanremo után, és azóta is többször, Valter nagyon korrekten írt és nyilatkozott arról, hogy a helyezkedés az, amiben még sokat kell fejlődnie. A grammokra kimért reggelik és a minden adatot rögzítő, a versenyzőket gyakorlatilag tanácsokkal is ellátó fedélzeti számítógépek korában nem véletlenül egyre fiatalabb a legjobb bringások átlagéletkora. Míg korábban több szezonnyi tanulóévet kellett minden versenyzőnek saját lehetőségei és korlátai megismerésére szánnia, ma már kis túlzással csak tekerni kell.

Azért kis túlzással, mert az esetenként kifejezetten agresszív, folyamatos könyökmunkát igénylő helyezkedést tényleg csak évek gyakorlatával lehet megtanulni. Azok a versenyzők, például a belgák, akik olyan bringás kultúrában nőttek fel, ahol már a gyerekeknek is nagyon komoly versenyeket rendeznek, ezt korábban tanulják meg. Valter viszont ezeket a tanulóéveit csak most teljesíti.

Ardennek és fáradtság

Valtert nem ezért nem vitték el az úgynevezett macskaköves egynaposokra, hanem mert eleve ez volt a terv. A rövid, de meredek emelkedőkkel teli Flandriai Körverseny és a szándékosan Észak-Franciaország legrosszabb útjaira ráküldött Paris-Roubaix pont azokat a képességeket veszik igénybe, amik nem tartoznak – még – Valter erősségei közé. De az is lehet, hogy őt soha nem is fogjuk az Arenberg-i Erdőben rázkódni látni, mert pont az a verseny tényleg nem neki való.

Április elején így Valter kapott néhány nap pihenőt, majd jöhetett tavaszi szezonjának utolsó blokkja, a három egynapos az Ardennekben, Belgium és Hollandia legnagyobb hegyein. A Benelux-államokban természetesen nem olyan óriásokról van szó, mint Touron az Alpokban vagy a Girón a Dolomitokban, de ezek a néhány kilométeres emelkedők sorozatban teljesítve, 250 kilométeren át, összesen több ezer méter szintkülönbséget leküzdve semmivel sem jelentenek könnyebb erőpróbát.

A Jumbónak összesen 29 versenyzője van, így a hollandok egyszerre akár három versenyen is simán indulhatnak. A csapat sztárjainak verseny- és edzésprogramja úgy alakult, hogy erre a három versenyre, az Amstel Gold Race-re, a Fleche Wallonne-ra és a legrangosabb Liege-Bastogne-Liege-re egyik nagy sztárt sem küldték el. Az eredményt Valternek és ismét csak Tiesj Benoot-nak kellett hoznia.

Ez azonban egyiküknek sem sikerült. A Jumbo szintjén az, hogy az Ardennekben egy top 5-öt sem hoztak össze a versenyzőik, egyértelmű kudarc még akkor is, ha nem a legerősebb felállásban tekertek. Valter mindhárom versenyen az a Benoot mögött végzett, aki a végső győzelemre egyszer sem volt ugyanolyan esélyes, de, szemben a magyarral, legalább a dobogóért küzdhetett.

Valter legjobb eredménye egy 11. hely volt a Fleche-en, amire joggal lehet büszke, de a helyezkedési hibák miatt itt is maradt egy kis rossz szájíz. A belga verseny mindig az utolsó egy kilométeren dől el, ahol egy helyenként lehetetlenül meredeknek tűnő domboldalon kell felmászni. Aki az alján nincs a boly elején, annak esélye sincs feljebb kapaszkodni, ezért a megelőző kilométereken az összes csapat kegyetlen tempóban, gyilkos könyöklésekkel próbálja a maga esélyeseit minél jobb pozícióba juttatni. Valternek nem sikerült, eléggé hátulról volt kénytelen megkezdeni a kvázi függőleges célegyenest.

A három verseny közül a Fleche a legrövidebb, 200 kilométer sincs. A másik kettő egyaránt 250 kilométer feletti, ráadásul idén kifejezetten rossz időben rendezték ezeket, és Valter talán el is fogyott a végére. Már az Amstel után is arról írt, hogy életében nem volt ilyen kemény napja, de lehet, hogy a Liege-en még jobban elfáradt. Maga a verseny is nehéz volt, és tavasz végére a sorozatterhelés is megteszi a hatását.

Tekerés előre

Április végén Valter pihenhet egy kicsit, majd jöhet a szezon maradéka, ami ezúttal alapvetően más lesz, mint amit megszokhatott. Az előző három évben mindig ott volt a Girón, most viszont kihagyja az olasz háromhetest. Bár a következő hónapokra már van programja, például Norvégiában és Svájcban is indul majd többnapos versenyen, ez a terv még változhat.

Látva a tavaszi teljesítményét, és főleg az összhangot Vingegaarddal, nem csak a magyar szurkolókban merült fel, hogy Valter talán hasznos segítője lehetne a dánnak, aki megpróbálja majd megvédeni a Tour-címét a visszavágásra készülő Pogacar ellen. Ahhoz nem férhet kétség, hogy tényleg az lenne, de a Jumbo kerete annyira erős, hogy 2023-ban Valternek még nincs helye a Franciaországba küldött nyolc emberük közt.

A keretet addig az esésektől a covidig sok minden alakíthatja, de több embernek kellene ahhoz kidőlni, hogy Valter lehetőséget kapjon a Touron. Ráadásul a világ legnagyobb bicikliversenye olyan szempontból sokkal jobban hasonlít egy ideges belga egynaposra mint egy nyugis galíciai többnaposra, hogy minden másodpercben észnél kell lenni és helyezkedni, és pont ez az egy dolog, ami Valternek 2023 tavaszán még nem ment. Magyarként legutóbb 2005-ben, Bodrogi László indult a Touron, talán már sokáig nem kell várni a következőre. Ősszel, a harmadik háromhetesen, a spanyol Vueltán jóval több esély van magyar indulóra.

photo_camera Az Amstel Gold Race-en a mezőny elején Fotó: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Nagel/IMAGO/Beautiful Sports via Reute

A júniusban 25. születésnapját ünneplő Valter már nem számít fiatal bringásnak, de karrierje legszebb évei, legnagyobb sikerei még előtte lehetnek. A Jumbóval három szezonra írt alá, teljesen reális, hogy ezt ki is töltse. A hollandokhoz igazolása előtt még nem lehetett tudni, hogy Valter pontosan miben a legjobb, milyen versenyeken teljesedhet ki, mire fogja magát specializálni. A kép ez a tavasz után sem tisztább, külső szemlélőként annyit láttunk, hogy a világ legjobb csapata több szerepben is kipróbálta friss igazolását is, aki bebizonyította, hogy nagyon jó és hasznos biciklista, de a szakma fortélyait még ki kell tanulnia, és meg kell tanulnia beosztani az erejét a nagyon hosszú versenyeken.

A csapatnál viszont, ahol minden adatot látnak, ráadásul jobban is értenek ehhez a sporthoz, mint a tévénézők, talán éppen azt a tanulságot vonták le, hogy Valter mindenben elég jó. Az előzőleg is világos volt, hogy nem ő lesz az új van Aert vagy Vingegaard, de még Roglic vagy Laporte sem, de miért ne lehetne ő az új Tiesj Benoot? Egy megbízható, minden versenyen bevethető bringás, aki a Tour de France-on is fontos csapattag a nagy közös cél érdekében, de időnként nyer is valamit, akár egy kisebb többnaposon egy szakaszt, vagy egy kisebb egynapost. Néha pedig összejön a nagy győzelem, például éppen a Strade Bianchén.

Valter karrierjében még bőven benne van egy évtized, ha a néhány hibáját kijavítja, jönni fognak az eredmények. Az önbizalma megvan hozzá, ez a nyilatkozataiból is látszik, ahogy pedig a Liege-Bastogne-Liege-en határozottan elhessegette a hazai favorit Evenpoel csapatának szinte felvezető rendezői motort, azt öröm volt nézni – bár közvetlenül utána hiba volt majdnem beesni az árokba.