Már Orbán Ráhel is gazdasági nehézségekre panaszkodik

„A turizmus-vendéglátás egy nagyon kiszolgáltatott szektor, ez jól látszott a Covid ideje alatt. Jelenleg a recesszió és a háború nehézségeivel kell megküzdenünk” - mondta a Turizmus.com-nak a miniszterelnök elsőszülött lánya, aki mindig úgy érezte, túl kell teljesítenie az apja miatt.

photo_camera Orbán Ráhel és Papp-Váry Árpád beszélget a Brandfestiválon Fotó: BrandFestival 2022, Dunavölgyi Media Team

Most arról beszélt, hogy nem egzakt, kiszámítható iparágban dolgozik: „Nekünk van a legromlandóbb termékünk. Ha egy hotelszobát ma nem adunk el, az a lehetőség még egyszer nem adatik meg.” Ugyanakkor tisztában van vele, hogy „mindig is voltak nehéz időszakok, és még lesznek is, de mindeközben arra kell törekednünk, hogy a legjobbat nyújtsuk a vendégeink számára.” Orbán Ráhel egyébként legutóbb a férje által megszerzett Gránit Bank arculatán dolgozott.

A Turizmus.com a turizmus TOP50 legmeghatározóbb szereplője közé választotta Orbán Ráhelt. Ez valószínűleg így is van, ezért nemrég mi is megkérdeztük, milyen befolyása van a Magyar Turisztikai Ügynökségre: