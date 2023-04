KGST-s múlttal rendelkező, moszkvai központú tudományos kutatási intézet jegyzett be székhelyet Budapesten

2022 szeptemberében jegyeztetett be az V. kerületben, az Apáczai Csere János utcában székhelyet egy orosz szervezet, az IRIAS. A 24.hu azt írja, a szervezet teljes neve IRIAS HUNGARY Nemzetközi Tudományos Kutatási Vezetéstechnikai Intézet Magyarországi Kereskedelmi Képviselete, székhelye pedig abban a házban van, ahol egy orosz Cmak bolt is működik.

A cikk szerint a fióktelepet alapító orosz IRIAS-nak Hörcsik Lajos Kálmán ügyvéd a kézbesítési megbízottja – a névrokonság nem véletlen, ő a fideszes Hörcsik Richárd unokaöccse –, de a lap kérdéseire csak annyit reagált, köti az ügyvédi titoktartás.

A nyilvános cégadatok szerint az IRIAS fő profiljaként a „máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenységet” adta meg, de emellett rengeteg mást is megjelölt a felső szintű, illetve nem felsőfokú oktatástól a film-, video- és televízióműsor-gyártáson, kiadói és hírügynökségi tevékenységen keresztül egészen a természettudományi, műszaki kutatásig és fejlesztésig, de van a listán italszolgáltatás, sőt még veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása is. Vagyis egyáltalán nem derül ki, hogy mivel foglalkozik az orosz szervezet magyar képviselete. A lap megkereste a külügyminisztériumot is, hogy mit tudnak a moszkvai központú, Budapesten működő szervezetről, adtak-e engedélyt a fióktelep létrehozására vagy kötöttek-e megállapodást az IRIAS-szal, de a cikk megjelenéséig nem válaszoltak.

A 24.hu cikke szerint az IRIAS múltja a KGST-időkbe nyúlik vissza, legalábbis 1976-ban hoztak létre Berlinben egy IRIAS (International Research Institute for Advenced Systems - Fejlett Rendszerek Nemzetközi Kutatóintézete) nevű szervezetet a volt szocialista tömb országai: a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Kubai Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Szovjetunió és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság.

Ennél is érdekesebb, hogy az IRIAS hasonlóan kiváltságos helyzetbe került, mint korábban az orosz kémbankként emlegetett Nemzetközi Beruházási Bank, legalábbis a lap szerint a magyar cégbíróságnak megküldött moszkvai dokumentumok alapján a megállapodás

sérthetetlenséget biztosít az IRIAS helyiségeinek, dokumentumainak – beleértve a hivatalos leveleket –, lelőhelyüktől függetlenül,

az IRIAS vagyona és aktívái mentességet élveznek bármilyen közigazgatási és bírói beavatkozással szemben,

az IRIAS által elfoglalt helyiségek mentesülnek az országos és helyi adók, illetve illetékek alól,

az intézet mentesül a vámterhektől és a szolgálati használatra rendelt export-import korlátozás alól.

A lap ezután a külügyminisztériumtól azt is megkérdezte, megállapodtak-e arról, hogy az IRIAS magyarországi képviselőit diplomáciai mentesség illeti meg, de a Szijjártó Péter vezette minisztérium erre sem válaszolt.

A 24.hu azt írja, csak feltételezés, hogy élő privilégiumokról lehet szó, miután az orosz minisztériumi igazolást 2022. június végén állították ki. Ami viszont biztos, hogy a moszkvai központú IRIAS honlapja szerint a szervezet aktív, és öt ország még tagként szerepel az oldalon: Oroszország és Magyarország mellett Bulgária, Kuba és Mongólia. Ugyanazok az országok, mint a Nemzetközi Beruházási Banknál a végén, amikor az uniós országok közül Magyarország jelentette be utolsóként a kilépését az amerikai szankciók hatására.