Egy nő hangos orgazmusa, mások szerint idegösszeroppanása zavarta meg a Los Angeles-i Filharmonikusok koncertjét

Többen is arról számoltak be, hogy április 29-én a Los Angeles-i Filharmonikusok koncertjén Csajkovszkij V. szimfóniája közben egy hosszabb és hangos sikolyt hallottak az egyik erkélyről. Egy női sikolyt, ami a beszámolók szerint egyértelműen orgazmusnak tűnt.

A Los Angeles Timesnak egy a koncerten részt vevő nő azt mondta, a sikoly hallatán mindenki megfordult, hogy lássák mi történt. „Láttam a lányt, akinek feltételezem, hogy orgazmusa volt, mert zihált, a mellette ülő társa pedig mosolyogva nézett rá, mintha nem akarná megszégyeníteni. Egészen gyönyörű volt.”

Más is hasonlóan írta le a történteket, Magnus Fiennes zeneszerző és zenei producer (egyébként Ralph Fiennes testvére) Twitteren arról posztolt, hogy a koncert közben mintha valaki „hangos és teljes orgazmust” élt volna át. És erről írt szintén Twitteren Jocelyn Silver újságíró is, aki bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy a barátai beszámolói szerint a koncert közepén egy nő sikoltozós orgazmust élt át, egy pillanatra pedig még mintha a zenekar is abbahagyta volna a darabot. „Van, aki tudja, hogyan kell élni” – tette még hozzá. A közösségi oldalakon azóta már kering egy hangfelvétel is, amin állítólag ezt lehet hallani. Azok, akik a Timesnak nyilatkoztak, azt mondták, a felvételen hallottak egészen hasonlóak ahhoz, amit ők hallottak, így nagy valószínűséggel tényleg a pénteki koncerten készült a felvétel.

Ha a hangfelvételt vesszük alapul, hallani, hogy a zenekar egyébként nem állt le, és más, a koncerten szintén résztvevők is azt mondták, a zenészek tovább játszottak.

Az viszont továbbra sem teljesen tiszta, hogy valójában mi történt abban a páholyban, mert bár többen is egymástól teljesen függetlenül írták le úgy a hangot, ami alapján egyértelműnek látják, hogy itt valaki hangosan elélvezett, voltak olyanok is, akik szerint a nő elaludt és ezzel a hanggal riadt fel, néhányan pedig amiatt aggódtak, hogy valami egészségügyi problémája volt. Egy a nő mögötti sorban ülő ember azt mondta, úgy tűnt, mintha a nő épp egy „alvási rohamból” ébredt volna, amikor a fent is hallható hangot kiadta: „A nő hirtelen a mellette ülő partnere vállára majd az ölébe rogyott, a teste pedig elernyedt. Talán öt másodperccel később tért magához, akkor sikoltott fel.” Aki erről számolt be a Timesnak, elmondása szerint látott már korábban narkolepsziás alvási rohamot, ami szerinte ehhez hasonló volt. „Tudom, hogy sokan mondták, hogy mosolygott, de biztos vagyok benne, hogy csak zavarban volt, mert mindenki őt nézte.”

Egy másik twitterező Fiennes bejegyzésére reagálva is valami hasonlót fogalmazott meg, szerinte a nőnek „valamiféle idegösszeroppanása volt”. Fiennes erre úgy reagált, hogy márpedig ő azok után gondolja, hogy a nőnek orgazmusa volt, hogy „minden lehetséges forgatókönyvet lefuttatott a fejében”, illetve hogy véletlenül több barátja is ott volt a koncerten, akik „hasonló következtetésre jutottak”.

Egy másik, szintén a közönség soraiban ülő koncertszervező, Lukas Burton szerint a hang „csodálatosan időzítették a szimfónia romantikus hullámzásához”. A koncert műsorfüzetének leírása szerint ugyanis Csajkovszkij V. szimfóniájának második tételében a „buja főtéma egy népszerű szerelmes dalhoz készült, Csajkovszkij ügyes hangszerelése pedig az érzelgősségtől a romantikáig emeli a hangulatot”. Burton szerint a hangok alapján egyértelműnek tűnt, hogy ez „tiszta fizikai öröm” volt. „Egyfajta klasszikus zenei megfelelője azoknak a filmes jeleneteknek, amikor valaki hangosan beszélget egy buliban vagy egy szórakozóhelyen, majd hirtelen megáll a zene, és valami olyat mond, amit mindenki hall.” És bár egy hangos orgazmus viszonylag szokatlan és meglepő lehet egy komolyzenei koncerten, másokhoz hasonlóan Burton is azt mondta, „csodálatos és üdítő” volt. „Meglehetősen kedves kifejezése volt annak, hogy annyira magával ragadta a zene, hogy szexuálisan is hatott rá.”

De ami továbbra is érthetetlen, hogy ha tegyük fel, valóban orgazmusa volt a nőnek a koncert alatt, az erről szóló bejegyzések és a témában írt cikkek miért feltételezik automatikusan azt, hogy a nő kizárólag a zene hatására élvezhetett el. Egy: nem egyedül volt a koncerten, vele volt a beszámolók szerint a „partnere” is. Kettő: ha egyedül is lett volna, akkor is viszonylag diszkréten meg lehet oldani – leszámítva persze a hangoskodást – egy nyilvános maszturbálást. Három: simán lehet, hogy csak eljátszotta Meg Ryan orgazmust imitáló jelenetét a Harry és Sallyből.

Az eredeti teóriának köszönhetően viszont legalább gyorsan mémesedett a történet, legalábbis Twitteren már megjelentek olyan bejegyzések, amiben azzal viccelődnek, hogy: „Bébi, gyere át, Csajkovszkijt hallgatok”.

