Az ukrajnai korrupciómegelőzési ügynökség szerint az OTP nemzetközi háborús szponzor

Az ukrán nemzeti korrupciómegelőzési ügynökség (NAZK) a magyar OTP Bank Groupot a „nemzetközi háborús szponzorok” listájára helyezte, amiért a pénzintézet továbbra is együttműködik Oroszországgal – közölte az ügynökség sajtószolgálata. A minősítés tényét az OTP Csoport is megerősítette az MTI-nek. Az OTP Csoport minden nemzetközi szankciós intézkedést és helyi törvényi előírást betartva működik valamennyi piacán, így Oroszországban is – közölték.

A NAZK a döntését sajtóközleményében azzal indokolta, hogy az OTP továbbra is tevékenységet fejt ki Oroszországban és olyan hitelezési jogszabály rendelkezései szerint jár el, aminek az alanyai a Donyeck és Luhanszk megyei orosz hatóságok. A NAZK szerint az OTP „kedvező feltételek mellett nyújt hiteleket az orosz hadsereg” tagjainak, ideértve a fizetési halasztás lehetőségét kölcsöntörlesztés során.

A közleményben arról számoltak be, hogy az ukrán nemzeti bank korábban azzal a követeléssel fordult az OTP Csoporthoz – ami kb. 507 millió dolláros érdekeltséggel rendelkezik Ukrajnában –, hogy távozzon az orosz piacról.

Az OTP Csoport minden nemzetközi szankciós intézkedést és helyi törvényi előírást betartva működik valamennyi piacán, így Oroszországban is – közölte az OTP Bank kommunikációs vezetője.

A csoport oroszországi bankja az orosz piaci felügyelet adatai szerint 0,17 százalékos részesedéssel rendelkezik az orosz bankpiacon, ami alapján a rendszerszinten nem jelentős piaci szereplői minősítést kapta az orosz jegybanktól – mondta.

photo_camera OTP bankfiók Egerben 2019. november 3-án. Illusztráció: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Az OTP Csoport szerint minden stratégiai opciót vizsgálnak a bank további sorsát illetően, ezek között az eladást is. Az OTP 2022-ben felkérte a Rothschild nemzetközi tanácsadó céget, hogy találjon vevőt a bankra, de az értékesítés jogi feltételeit az időközben kiadott orosz elnöki rendelet ellehetetlenítette.

A NAZK „nemzetközi háborús szponzorokat” felsoroló listáján az OTP-vel együtt már 24 intézmény szerepel, köztük olyan vállalkozások is, mint a Procter&Gamble, az OpenWay Group, a Danieli, a TMS Tankers, a Minerva Marine, a Thenamaris Ships Management, a Delta Tankers, a Dynacom Tankers Management, a Leroy Merlin, a ComNav Technology, a Mondi Group/Mondi PLC, az eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, a Bonduelle, az Auchan, a Peninsula Petroleum és az osztrák Raiffeisen bankcsoport. (MTI)