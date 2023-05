Hodász: A kormánykritikus papok hallgatnak, miközben a kormányt támogatókat a világi hatalom látványosan bátorítja

„A hazai egyházi hierarchia nem mer konfliktusokat vállalni a hatalommal. A konfliktuskerüléstől viszont a konfliktus nem múlik el, hanem máshol jelentkezik. (...) Például a hívek lelkében akik nem értik: miért engedi az egyház, hogy demens vénembernek, keresztényellenesnek, gazembernek lehessen nevezni a pápát, ahogy azt a magát kereszténynek mondó kormánysajtó reprezentánsai tették” - mondta a papi pályát nemrég elhagyó Hodász András a Magyar Hangnak. Szerinte a kormánykritikus papok nem szólalnak meg, mert "láthatták, hogy mit kapok én, a kormányzatot kritizálva hogyan viszem vásárra a bőrömet." Hodász hozzátette:

„És azt is, hogy hozzám képest mit kap Bese Gergő atya a kormány melletti agitációjáért. Vagy az az atya, aki durva orosz propagandát nyom saját online felületén. Őt idén március 15-én tüntette ki a köztársasági elnök. A kormánykritikus papok ezért hallgatnak, miközben a kormányt támogatókat a világi hatalom látványosan bátorítja.”





Arról, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vezetésével a kormányzat lényegileg újranyitotta az 1991-es kárpótlási törvényt, és egy friss módosítás szerint az egyházak olyan épületekre is igényt tarthatnak, amelyek nem is voltak soha egyházi tulajdonban, Hodász megállapította: ugyanúgy viselkedik most az egyház, mint a hatalom 1945 után, amikor elvették az ingatlanokat.

"Az egyház veszi el sebeket okozva mások ingatlanát",

mondta.