Károly király fejére végre felteszik a 444 drágakővel kirakott, két kilós koronát

A koronázás előtti napon, sőt már két nappal előtte is tartottak egy-egy partit. Gondolom ez olyan lehet, mint a lány- és legénybúcsúk. A két nappal ezelőtti bulin Lionel Richie is részt vett, aki a koronázáson, pontosabban valamikor utána fog énekelni Katy Perryvel, Andrea Bocellivel és a Take That-tel együtt. Igen, a Take That-tel, ami ezek szerint még létezik.

photo_camera Fotó: YUI MOK/AFP