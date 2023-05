Megkoronázták III. Károly királyt

Május 6-án délben, Londonban, nyolc hónappal anyja, II. Erzsébet halála után megkoronázták III. Károlyt, aki így már nemcsak simán király, de koronás király lett, fején egy 444(!) drágakővel kirakott, több mint két kilós koronával.

A koronázás előtt Károly letette a királyi esküt, alá is írta azt, majd egy paraván mögött felkenték őt megszentelt olajjal. Ezt követően megkapta a kardot, a palástot és az országalmát, illetve a jogart is, hogy végül felkerülhessen a fejére a korona is.