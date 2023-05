Letartóztatták Pakisztán volt miniszterelnökét

Imran Hánt Iszlámábádban vették őrizetbe, miután megjelent a legfelsőbb bíróságon, ahova kihallgatásra érkezett. Hánt a hadsereg tartóztatta le, azután, hogy februárban elfogatóparancsot adtak ki ellene korrupciós ügyek miatt.

A Guardian az írja, hogy nem sokkal azután, hogy Hán megérkezett a bíróság épületéhez, ott„félkatonai erők” zárták el a bejáratot, majd őrizetbe vették és elvitték az ország volt miniszterelnökét.

Hánt 2022 áprilisában távolítottak el a hatalomból bizalmatlansági szavazással, ennek ellenére továbbra is népszerű. Azzal vádolják, hogy nem jelentette be a megbízatása alatt kapott összes diplomáciai ajándékot, illetve több ajándékot el is adott.