Idén is a közszolgálati tévé közvetíti Rogán Cecília és Sarka Kata szépségversenyét

Bemutatták Budapesten azt a húsz versenyzőt, akik az idei Magyarország Szépe címért versenyeznek.

A döntő június 11-én lesz a Dunán, akkor derül ki, ki képviseli Magyarországot a nemzetközi Miss World világdöntőn.

A világjárvány miatti rövid kényszerszünet után visszatérő gálaműsorba a felkészülési táborból tizenhatan jutnak be. A győztes egy évig viselheti a Miss World Hungary címet, emellett jószolgálati munkájának részeként a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat arca lesz – mondta el Somossy Barbara és Csitári Gergely, a verseny két műsorvezetője a bemutatón.

photo_camera Somossy Barbara és Csitári Gergely a The Duchess Rooftop Bar termében 2023. május 16-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Az idei versenyben újdonság lesz, hogy a versenyzők bikini helyett sportruhában vonulnak végig a kifutón. A kreatív tourban új műsorelem lesz a királynő tour, amiben az elmúlt hét év döntősei térnek vissza, felidézve a korábbi évek versenyeit – írja az MTI.

photo_camera Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A Miss World Hungary döntője 2014 óta látható a közmédiában. Idén június 11-én 19:45-től élőben adják a nemzeti finálét. Idén először két közösségimédia-arca van a produkciónak, két korábbi királynő: a 2017-es győztes, Koroknyai Virág és a 2019-es Miss World Hungary, Nagypál Krisztina. Ők rendszeresen bejelentkeznek a közösségimédia-felületeken és beszámolnak a felkészülésről, a kulisszák mögötti eseményekről.

A fináléban a zsűritagok – többek között Rogán Cecília és Sarka Kata versenyigazgatók, valamint Kárász Róbert, a Duna Médiaszolgáltató kreatív igazgatója – szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző nyeri a Miss World Hungary címet és a lehetőséget, hogy részt vegyen a nemzetközi döntőn. Idén is lesz közönségdíjas, a nézők alapdíjas telefonszámon tudnak – a határon túlról is – szavazni az általuk legszebbnek ítélt versenyzőre.

photo_camera Rogán Cecília és Sarka Kata versenyigazgatók, a zsűri tagjai Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A világverseny szlogenje „Beauty with purpose” („Szépség, céllal”), ezért a Magyarország Szépe – Miss World Hungary egyik legfontosabb missziója továbbra is az, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára: a leendő nyertesnek fel kell karolnia egy jótékony ügyet, amit itthon és a világversenyen is képvisel – írja az MTI Rogán Antal propagandaminiszter volt feleségének bizniszéről.

photo_camera Rogán Cecília és Sarka Kata Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Most először van hivatalos alapítványi partnere a versenynek: a győztes a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat társadalmi nagykövete lesz egy éven át, részt vesz a kommunikációban és szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalási aktivitásokban.

A közös felkészülés már elkezdődött, a versenyzők részt vettek fotózásokon, kisfilmforgatáson és hamarosan két hétre felkészítő táborba vonulnak. A húsz versenyzőből négyen kiesnek a tábori alversenyeken, az élő adásban tizenhatan állhatnak a kifutóra. A felkészülésükről háttérműsor készül, amit a döntő előtti napon, június 10-én 19:40-kor láthatnak a Duna nézői A királynők útja címmel.

photo_camera Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A kiválasztott húsz versenyző: Albutiu Réka, Buzás Vanda, Csasztvan Lilla, Gilicze Éva, Hacsi Boglárka, Hatos Kitti, Hegyi Zsanett, Jagasics Maja Hedvig, Koncz Patrícia, Kovács Evelin, Mészáros Alina, Nagy Annamária, Nagy Henrietta, Nehéz Nóra, Novák Zafír Bella, Oravecz Fruzsina, Polgári Léda Anna, Snóbel Sára, Szabó Orsolya és Zieger Natasa. (MTI)