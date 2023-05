Ingyenes lesz a belépés a MOL Fehérvár szombati mérkőzésére

Cser-Palkovics András kezdeményezésére ingyenes lesz a belépés a MOL Fehérvár Zalaegerszeg elleni szombati mérkőzésre. Székesfehérvár polgármestere - aki az utóbbi időben élesen kritizálta csapat teljesítményét - a Facebookon azt írta, hogy az önkormányzat kész lemondani a jegybevétel ráeső részéről, illetve további egymillió forint bérleti díjtól eltekinteni ezen meccs tekintetében.

„Székesfehérvár ezzel a gesztussal áll ki sok évtizedes futball-hagyománya és csapata mellett, még inkább az ezeket életben tartó szurkolói közösség mellett”. A polgármester azt is írta, hogy nagyon rég nem volt „szeretett csapatunk olyan kritikus helyzetben, mint most. Sorsdöntő két meccs előtt áll a város együttese. Tudom, hogy akik ismerik és szeretik a Vidit, a történetét, a legendát, a hangulatot, azok most joggal csalódottak”.

„Arra kérem tehát minden szurkolótársamat, hogy legyünk ott minél többen szombaton a Vidi megmérettetésén, fogjunk össze, drukkoljunk közösen azért, hogy a csapatunk bennmaradjon abban a ligában, amit hagyományai és státusza megkövetelnek! Biztos vagyok abban, hogy a szurkolókon most sem fog múlni. Hozzáteszem: a játékosok irányába a minimum elvárás, hogy mindent megtegyenek a pályán szombaton. Ez már többszörösen becsületbeli ügy. Szurkolótársaim! Hajszoljuk bele a csapatot a győzelembe, mert most erre van szükség! Hajrá, Vidi!” – zárta Cser-Palkovics.