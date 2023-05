Mesterházy Atilla új pártja már meg is találta a témáját

Mesterházy Attila április elején lépett ki az MSZP-ből, és Szakács Lászlóval, a DK volt Baranya megyei képviselő-jelöltjével közösen új, „szociáldemokrata, balközép pártot” alapítottak „Szocialisták és Demokraták” néven.

Nem kellett sokat várni, meg is találták a témájukat, Mesterházy új Facebook-posztját Karácsony Gergely főpolgármesternek címezte: „Tisztelt főpolgármester Úr! Nem lesz ez így jó! Miért újították fel 10 milliárdokért a Lánchidat, ha autósok nem használhatják azt?” – teszi fel a kérdést a politikus. Szerinte világos, hogy amióta az autósok nem használhatják a hidat, a város több pontján is „kaotikus a helyzet”. „Arról nem is beszélve, hogy a nyári lezárásokkal együtt »pokollá« fog válni a budapesti közlekedés, ráadásul nőni fog a környezetterhelés is. Mi, Szocialisták és Demokraták épp ezért a Lánchíd autós közlekedésre való használata mellett voksolunk” – írta Mesterházy.

Nemrég Gulyás Gergely kritizálta az autómentes Lánchidat, szerinte az nem környezetbarát, mert neki például a távolabb levő Erzsébet híd felé kellene kerülnie a kormányinfó után, hogy feljusson a Karmelitába. (Azért csak kellene, mert állami autóval felengedik a Lánchídra.)

Gulyás azt mondta, a kormány addig nem száll be a Lánchíd felújítási költségeibe, amíg nem járhatnak rajta autók. Most csak a BKK járatai, a taxik, a biciklisek és a motorosok hajthatnak át a Lánchídon, a BKK ezt a rendszert tartaná meg a felújítás után is.