A Disney úgy döntött, keresztbe tesz DeSantisnak, és nem épít meg egy vállalati kampuszt Floridában

Egy közel egymilliárd dolláros floridai vállalati kampusz építésének terveit dobta félre a Walt Disney Company a floridai kormányzóval, Ron DeSantisszal folytatott harcai közben. A kampusz kétezer alkalmazottnak adott volna otthont.

Josh D'Amaro, a Disney egy vezetője csütörtökön közölte mindezt az alkalmazottaknak küldött emailben, mondván, a „változó üzleti feltételek” miatt a Disney inkább átgondolja 2021-es tervét, vagyis azt, hogy a vidámparki dolgozókat egy új kampuszra költözteti Lake Nonában.

Bob Iger, a Disney vezérigazgatója egy héttel ezelőtt nyilvánosan megkérdőjelezte, hogy Florida államnak valóban érdeke-e hogy a vállalat még több pénzt fektessen be az államban, hisz azzal több adót is fizetnek Floridának. „Az állam nem azt akarja, hogy többet fektessünk be, több embert foglalkoztassunk és több adót fizessünk?”

Ezt az előzi meg, hogy a Disney és Florida kormányzója, Ron DeSantis bő egy éve csatáznak egymással, azóta, hogy a Disney akkori vezérigazgatója, Bob Chapek bírálta a szexuális felvilágosítást és a genderoktatást korlátozó floridai törvényt.

A Disney és DeSantis harcában a legutóbbi hasonló húzás az volt, hogy a kormányzó úgy döntött, börtönt kéne építeni a floridai Disney World mellé.

DeSantis várhatóan hamarosan bejelenti, hogy megpályázza a 2024-es republikánus elnökjelöltséget, de mivel Donald Trump is indulna, az ő csapata most felkapta a hírt, és Twitteren azt írták, „kiábrándító”, hogy DeSantis intézkedései munkahelyekbe és beruházásokba kerültek az államnak.

(Guardian)