Erdoğan: Különleges kapcsolatunk van Putyinnal

„Erős ország vagyunk, és pozitív kapcsolatot ápolunk Oroszországgal” - mondta Recep Tayyip Erdoğan török elnök a CNN-nek.

Elutasította, hogy a nyugati országhoz hasonlóan szankciót vessenek ki az oroszokra, és arról beszélt, Törökországnak „különleges kapcsolata” van Putyin elnökkel. Elmondása szerint ez tette lehetővé a gabonaszállítmányokról szóló megállapodást, amivel sikerült elkerülni a globális élelmezési válságot.

Erdoğan szerint „a nyugati megközelítés nem valami kiegyensúlyozott”, pedig egy Oroszországhoz hasonló ország esetén ez szerencsésebb lenne.

photo_camera Fotó: MURAT KULA/Anadolu Agency via AFP

Törökország - Magyarországhoz hasonlóan - továbbra sem ratifikálta Svédország NATO-csatlakozását, és az elnök elmondása szerint egyelőre nem is állnak erre készen. Ahogy eddig, most is arra hivatkozott, hogy kurd „terroristák” bújkálhatnak Svédországban.

Odaszólt Joe Biden amerikai elnöknek is, aki 2020-ban autokratának nevezte. „Részt venne valaha egy diktátor a választás második fordulójában?” Azt is mondta, hogy „Törökországban senki sincs rács mögött a véleménye miatt”. A Riporterek Határok Nélkül adatai szerint viszont több mint száz újságírót, ügyvédet és politikust tartóztattak le a választások előtti hetekben.

Erdoğan a szavazatok 49,25 százalékát szerezte meg az elnökválasztás múlt vasárnapi első fordulójában.Fő kihívója, a hatpárti ellenzéket a Köztársasági Néppárt (CHP) jelöltjeként képviselő Kemal Kılıçdaroğlu 45,05 százalékot kapott, míg a harmadik jelölt, Sinan Oğan, az Atya szövetségének jelöltje 5,28 százalékon végzett.