Vadidegenek verődtek össze és legyőzték a Fideszt

Az idei időközi választásokat bemutató sorozatunk többnyire az ellenzék bénázásáról szól, már ahol egyáltalán léteznek. Az országos ellenzék Ráckevén szabad szemmel alig látszik ugyan, de a település jó példa arra, hogy helyi szinten a Fidesz is képes ledarálni magát. A 2014-es önkormányzati választáson a nyolc egyéni választókerületből mind a nyolcat a Fidesz nyerte, 2019-ben viszont már csak nyolcból egyet. És az az egy győzelmük is csupán két szavazaton múlt.

A vizek városának is nevezett Ráckeve alig nagyobb tízezresnél. A víznek a nyolcas egyéni választókerületben is van szerepe - itt lesz időközi választás vasárnap -, a Duna partján, egy üdülő- és lakóövezetből álló vegyes zóna ez több stranddal. Innen járnak át sokan hajóval a Kerékzátonynak nevezett üdülőszigetre, ami a tassi zsilip két világháború közötti megépülésével keletkezett, miután megszűnt a vízszint ingadozása, stabilizálódott a partvonal. Mint látni fogjuk, a sziget megközelítése is ad kampánytémát.

photo_camera Kerékzátony a túlparton Fotó: Bankó Gábor/444

Szadai József hajmeresztő manőverei

Ráckevét 2006-ig a független Kulcsár István irányította, az érdekes, már-már lélegzetelállító politikai mozgások ezután vették kezdetüket, részben ez vezetett oda, hogy 2019-re a Fidesz jelentéktelenné vált helyi szinten.

2006-ban a fideszes Dávid László lett a polgármester.

2010-ben a független Szadai József a fideszes Dávid Lászlót legyőzve nyerte el a polgármesteri posztot. Szadai a választásig a Fidesz tagja volt, de ki kellett lépnie, hiszen két fideszes nem indulhatott a polgármesteri pozícióért.

Szadai 2014-ben is nyert, ekkor már a Fidesz-KDNP beállt mögé. A Fideszbe nem lépett vissza, a KDNP viszont befogadta.

Az újabb - a Fidesz szempontjából végzetes - fordulat 2019-ben jött. Nem fogják kitalálni: Szadai József ismét függetlenként indult, és ahogy 2010-ben, úgy 2019-ben is volt fideszes jelölt: Kereszturi Zita, aki a Szadai által kirúgott ráckevei jegyző volt. Kereszturi megelőzte Szadait, mégsem tudott nyerni.

A 2019-es választásra állt össze ugyanis a Keve Egyesület. Vadidegenek kezdtek el beszélgetni a választás előtt arról, hogy mit kellene csinálni a településen. Úgy érezték, hogy a fideszes vezetés alatt nem fejlődik a kisváros, összeállítottak hát egy programot.

photo_camera Nyolcadik választókerületi idill Fotó: Bankó Gábor/444

Oda a Keve többsége

A polgármester-választást Vereckei Zoltán, a Keve vezetője nyerte. Ami a csapat erénye, az egyben a hátránya is volt: hiányzott egy erős pártideológiai háttér, enélkül ugyanis nehéz az összetartás. A 2019-ben a képviselő-testületbe jutók közül hárman hagyták ott az egyesületet, legutóbb Varga Viktória, az eddigi alpolgármester, emiatt lesz előrehozott választás a nyolcas választókerületben. Az eddigi két időközi választást, mindkettő 2020-ban volt, a Fidesz nyerte, így a mostaninak elég nagy a tétje. A testület most így néz ki:

5 Keve Egyesület színeiben bejutott képviselő (2019-ben még 8-as voltak);

egy független alpolgármester, akit még fideszesként kért fel a posztra Vereckei Varga Viktória lemondása után. Miután elvállalta, a Fidesz kizárta soraiból (Verckei erről azt mondta, hogy a három év alatt hozott ezer határozatból legfeljebb tízben volt komoly vita a Fidesz és a Keve között);

3 fideszes (2019-ben ketten voltak);

egy független, aki a Kevéből képett ki;

egy Demokratikus Koalícióhoz tartozó képviselő.

Most négyen indulnak.

Kerékzátony

photo_camera Gönczöl tér Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera A volt MHSZ épülete a vadkacsás szabadstrandon Fotó: Bankó Gábor/444

A Keve jelöltje Fehér Lóránt Imre, akinek programjáról Vereckei beszélt nekünk. Az utak rendbetételét nevezte a legfontosabb feladatnak, ez a munka már el is kezdődött. A sziget megközelítése is problémás, a vízreszállás előtt nincs hol hagyni ugyanis az autókat a parton, azok össze-vissza parkolnak a Dunára futó utcák végében. Bővítenék a vízelvezetőrendszert, rendbe tennének egy fürdőhelyet és a strandot, a Kagylóst és a Vadkacsát, valamint lábtenisz- és egypalánkos kosárlabdapályát terveznek a Gönczöl térre.

Szimpatikus Mi Hazánk

Sápi Attila függetlenként indul a választáson, bár a Mi hazánk több tartalmát is megosztotta a Facebook-oldalán. Erről azt írta nekünk, hogy a párt valóban szimpatikus neki, a Mi Hazánknak a kutak védelmében tartott aláírásgyűjtésében például ő maga is részt vett, de szerinte az önkormányzatokban nincs helye pártcsatározásoknak. Legfőbb céljának a következőket tekinti: az utak minőségének javítását, a közterületek tisztaságát, valamint az emberek minél jobb helyi élelmiszerrel és szolgáltatással való ellátását.

Csak a DK

Illés Julianna függetlenként, de a Demokratikus Koalíció támogatásával indul a választáson. (Más ellenzéki párt nem rúg labdába a városban, a DK pedig már 2019-ben is indított jelöltet.) „A rászorulók segítését, a Dömsödi úti óvoda előtti parkolás megoldását és Ráckeve kulturális örökségének ápolását tartom a legfontosabb feladataimnak” - írta, amikor a programja felől érdeklődtünk. Szerinte 2019-ben hiába szenvedett vereséget a Fidesz, a változás csak részben valósult meg.

A Fidesznek Ráckeve az első

photo_camera Csak a Fidesz plakátolt Fotó: Bankó Gábor/444

A fideszes Simsik Zsuzsannát a Nekünk Ráckeve az első Fidesz Csoport-Facebook-oldalán próbáltuk elérni - kevés sikerrel. Üzenetünkre a párt, az eddigi időközi választásokhoz hasonlóan, nem reagált. A jelölt a programja három első helyére az alábbiakat írta: a Duna-part ökológiai értékeinek megőrzése, szakszerű csapadékvíz elvezetés, valamint virágosítás, parkosítás.