Csak a büntetőkön múlott, a magyar jégkorong-válogatott ezúttal is kiesett a világelitből

Hétfőn este lejátszotta a kiesésről döntő utolsó csoportmeccsét Magyarország – ellenfele Ausztria volt –, amely előtt egyszerű volt a képlet: amelyik csapat nyer, bent marad az A csoportban, amelyik veszít, kiesik.

A magyar csapat, amely előző hat találkozójából egyet nyert meg, a franciák ellenit, a torna messze legjobb produkciójával hozakodott elő, de ez is kevésnek bizonyult. Hiába vezetett a válogatott 1-0-ra, majd 3-1-re – góljaink közül kettőt Sofron, egyet a fiatal védő, Horváth Milán szerzett –, az osztrákok a második harmad végére egyenlíteni tudtak. Az utolsó felvonás 3-3-nál kezdődött, úgy is végződött, a hosszabbításban sem talált be senki. Így jöhettek a büntetők, ezek közül az osztrákok kettőt belőttek, a magyarok egyet sem, így alakult ki a 4-3-as végeredmény a rivális javára.

photo_camera Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

A franciákat hosszabbításban legyőző Magyarország 3 pontot szerzett, ugyanannyit, mint Ausztria – az egymás elleni eredmény döntött a javukra –, és ugyanannyit, mint 2016-ban Szentpéterváron, de ahogy akkor, úgy most is kevésnek bizonyult ez.

A modern kori jégkorongban harmadszor fordult elő, hogy a válogatott megjárta a világelitet, de ahogyan 2009-ben Svájcban, majd 7 évvel később Oroszországban, úgy ezúttal is kiesett, jövőre a divízió 1/A-ban, a másodvonalban szerepelhet, ellenfelei a szlovénok, az olaszok, a japánok, a dél-koreaiak és a románok lesznek.