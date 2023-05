Nem függesztették fel Novák Előd mentelmi jogát

Az országgyűlés úgy döntött, hogy nem függesztik fel Novák Előd mentelmi jogát. A szavazásnál csak 72-en támogatták a jog felfüggesztését, 23 képviselő nem, 36-an pedig tartózkodtak.

Azért került napirendre Novák mentelmi jogának felfüggesztése, mert egy korábbi büntetőügye miatt két évre próbára bocsátották, amikor újabb rongálási ügyben indult ellene eljárás, ezért halmazati büntetést kért rá az ügyészség.

A Mi Hazánk alelnöke ellen 2022 februárjában emelt vádat az ügyészség garázdaság és rongálás vétsége miatt: a politikus 2020-ban a fővárosi önkormányzat, majd a XI. kerületi önkormányzat épületéről tépett le egy-egy szivárványos zászlót, 2019-ben pedig egy XI. kerületi művelődési központban megrendezett fotókiállításon festékszóróval lefújt egy leszbikus párt ábrázoló képet. Mentelmi jogát tavaly novemberben már egyszer felfüggesztette az Országgyűlés.

Csakhogy Nováknak nem ez volt az első rongálásos ügye, 2015-ben a Szabadság téri szovjet emlékművet rongálta meg, ami miatt 2022 márciusában bűnösnek találták, és két évre próbára bocsátották. Az ügyészség emiatt kezdeményezte, hogy a bíróság vonja össze az újabb ügyét a korábbival, és szabjon ki halmazati büntetést. A Budai Központi Kerületi Bíróság a februári előkészítő ülésen az ügyészségi indítványnak megfelelően egyesítette a két eljárást, és kérte a mentelmi jog kiadását.

Ha a parlament kiadta volna a mentelmi jogát, akkor a képviselői mandátumát is elveszíthette volna. A parlament mentelmi bizottsága azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy függesszék fel Novák mentelmi jogát, hiszen közvádas bűncselekmények esetén évtizedek óta ez a gyakorlat. Ezt maga Novák Előd is kérte és erre is számított a szavazás előtt, a javaslat elfogadásához azonban kétharmadra lett volna szükség.

A szavazásból az is látszik, hogy a kormánypárti képviselők sem értettek egyet az ügyben, 34-en szavaztak a felfüggesztésre, 14-en a nemre, 34-en pedig tartózkodtak. Az ellenzékiek közül például Ungár Péter is arra szavazott, hogy ne függesszék fel Novák mentelmi jogát, mert szerinte a Mi Hazánk alelnöke csak a politikai véleményét nyilvánította ki. (via Telex)