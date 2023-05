Varga Judit szerint fel sem merült, hogy ne mi legyünk az Európai Tanács soros elnökei, pedig épp készül az ezt megkérdőjelező határozat

Szerda délelőtt írtuk meg, hogy az Európai Parlament június 1-jei plenáris ülésén újabb állásfoglalást készül elfogadni a magyarországi jogállamiság helyzetéről és a befagyasztott uniós forrásokról, az ötpárti határozat pedig megkérdőjelezi, hogy Magyarország képes lesz-e hitelesen ellátni az uniós tanács soros elnöki tisztségét jövőre, miközben folyamatosan megsérti a szövetség alapvető értékeit.

Az igazságügyi miniszter délután Facebook-bejegyzésben reagált a hírekre: Varga Judit szerint „azok közül, akiknek valóban osztottak lapot, fel sem merült" annak a gondolata, hogy Magyarország ne töltse be a neki járó tisztséget, a Tanács főtitkárságával napi kapcsolatot tartanak, készülnek a feladatra.

„Az Európai Parlament ismét el akar venni valamit Magyarországtól. Nem is akármit. [...] Az uniós elnökség nemcsak arra teremt kiváló lehetőséget, hogy hazánkat és álláspontját még inkább megismerjék az Európai Unió tagországaiban, hanem arra is, hogy alakítani tudjuk Európa jövőjét. Ennek kapcsán a magyar elnökségnek három legfőbb prioritása lesz: a demográfia, a versenyképesség és a kohéziós politika jövője", írja az igazságügyi miniszter. Azt, hogy ki tölti be a soros elnöki pozíciót, valóban egy egyhangúan elfogadott határozatban döntötték el tavaly ősszel, de azóta tovább romlott a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete Magyarországon a testület szerint - a belengetett állásfoglalás ide sorolja például a tanárok jogsérelmeit is.

Az Európai Tanács soros elnöksége koordinálja az intézmény jogalkotással kapcsolatos tevékenységét, képviseli a többi uniós szervvel fenntartott kapcsolattartást. Magyarország jövő júliustól hat hónapon át ülne a székben.