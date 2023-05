Oroszország azt állítja, hogy ukrán drónhajók támadták meg a Törökországnál állomásozó hadihajóját

Az orosz védelmi minisztérium szerdán közzétett egy videót - állítása szerint - egy ukrán drónhajó (USV) megsemmisítéséről. A hajó a törökországi Boszporusz-szorostól mintegy 90 mérföldre északkeletre, a Fekete-tengeren próbált megtámadni egy Jurij Ivanov-osztályú felderítőhajót.

A videón az Ivan Hursz hajóhoz közeledő ukrán USV utolsó másodpercei láthatók. A felvételen látható, hogy több lövedék épphogy csak elkerüli az USV-t, mielőtt egy az orrában eltalálja, majd hatalmas tűzgömbben robban fel. „Ma reggel 5:30-kor az ukrán fegyveres erők sikertelen kísérletet tettek arra, hogy három pilóta nélküli motorcsónakkal megtámadják a fekete-tengeri flotta Ivan Khurs hajóját” - áll a védelmi minisztérium közleményében. A hajó „a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek működésének biztonságát szolgáló feladatokat lát el a Török Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében”.

photo_camera A támadás helye. Fotó: Google Earth

Hogy ukrán vagy orosz USV-ről van-e szó, egyelőre nem tudni, az orosz védelmi minisztérium állítása ellenére sem. Az orosz védelmi minisztérium videóján látható drónhajó nagyon laza hasonlóságot mutat - de a hajótest formáját tekintve észrevehető különbségekkel - azokkal, amiket Ukrajna a Fekete-tengeri Flotta elleni korábbi támadásokban használt. Ukrajna nem kommentálta egyelőre az esetet.

Egy orosz hajó elleni ukrán támadás Törökország kizárólagos gazdasági övezetében illeszkedne Moszkva áldozati narratívájába, és felszítaná az ukrán akciókkal kapcsolatos aggodalmakat, amik a konfliktus NATO-államok ellenőrzési zónáira való kiterjesztésével kapcsolatosak. Egy ilyen incidens megrendezése akár Oroszország már most is komoly információs műveleteinek része is lehet. A támadás nagy távolsága és motivációja kétségtelenül gyanús. Függetlenül az eset valóságtartalmától, a repüléskövető közösségi oldalak szerint több NATO-gépet láttak a térségben megfigyelésinek tűnő feladatokat végrehajtani. (The Drive)