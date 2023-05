Méregzöld lett a csatorna vize Velencében, és senki nem tudja, miért

Vasárnap reggelre olyan dolgot vettek észre a lakók és turisták Velencében, amit nem mindennap látni az olasz városban: a világhírű Rialto híd közelében fluoresztáló neonzöld színűvé változott a csatorna vize.

photo_camera Fotó: ITALIAN FIREFIGHTERS (VIGILI DEL/Anadolu Agency via AFP

A hatóságok már mintát vettek a vízből, és átvizsgálják a környék térfigyelő kameráinak felvételeit. A közvélemény addig is találgat arról, hogy mi is történhetett. 1968-ban történt már egy hasonló eset, amikor egy Nicolás García Uriburu nevű argentin művészt hasonló zöldre festette a Canale Grande vizét, hogy a környezetszennyezésre hívja fel a figyelmet, úgyhogy a mostani eset mögött is sokan környezetvédő aktivistákat sejtenek. (BBC)