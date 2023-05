„Ami kicsiben a végrehajtói rendszer, az ma a demokrácia Magyarországon”

A Szikra mozgalom tüntetést szervezett a „végrehajtói maffia” felszámolásáért, és hogy igazságot követeljenek a végrehajtói rendszer károsultajainak.

Jámbor András, a baloldali szervezet országgyűlési képviselője szerint a Schadl-Völner korrupciós ügy csak a NER-jéghegy csúcsa, valójában egy kirakatper, és a végrehajtói kar működése kicsiben leképezi a rendszert, amiben ma Magyarországon élünk.

„Ami a végrehajtói rendszer, az ma a demokrácia Magyarországon” - mondta beszédében.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Fővárosi Törvényszéknél tartott tüntetés előtt a kellemesen napos, szélcsendes időjárás beborult, szelessé vált, végül pár száz fős tömeg gyűlt össze az eseményen. A résztvevők közül volt, aki azért ment ki a tüntetésre, mert egy ismerősét kilakoltatták a végrehajtók, ami miatt az illető hajléktalan, majd öngyilkos lett. Van aki azért, mert úgy gondolja, hogy nincs jogbiztonság, ami megvédene a végrehajtókkal szemben, ezért a végrehajtók szinte bármit megtehetnek. Voltak olyanok is, akiket kilakoltattak, és azóta a szociális ellátórendszer intézményei között tengetik életüket. A változatos életkorú tömegből a legtöbben viszont a végrehajtói rendszer károsultjaival való szolidaritásból, vagy azért mentek ki, mert felháborítónak tarják a végrehajtói kar működését.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Jámbor András arról beszélt, hogy a „profitorientált végrehajtói rendszer 30 évének igazságtalanságaiért” végső soron a magyar állam felelős, ezért kárpótolnia kell az összes érintettet. A parlamentben már ötször adta be erről szóló törvényjavaslatát, a kormánytöbbség minden alkalommal leszavazta, de hatodszorra is be fogja adni.



Jámbor arról is beszélt, hogy a korrupt végrehajtói rendszer kicsiben pontosan leképezi a Fidesz-rendszer működését. „Magyarországon 30 éve olyan demokráciának nevezett rendszerben élünk, amiben a jog a hatalmasokat védi, a bajbajutottaknak pedig nem férnek hozzá a segítséghez” - mondta. Szerinte a NER egészében csak egyetlen korrupciós szál a Schadl-Völner per, mivel az ügy nyomozati anyagában tisztán látható az is, hogy a nyomozóhatóság mit nem vizsgált ki. Ezt példázza, hogy az iratokban megnevezték Tónit, Barbarát, és Ádámot, akiknek neve pont illik Rogán Antal propagandaminiszterre és körére, ez mégis következmények nélkül marad.

photo_camera Jámbor András a Fővárosi törvényszék előtti tüntetésen.

Fotó: Németh Dániel/444

A végrehajtási rendszer igazságtalanságára példaként felhozta Dr. Kovács Zsuzsa kódexkutató történetét, akit pár 100 ezer forintért lakoltattak ki ötödik kerületi lakásából, annak ellenére, hogy politikusok és aktivisták tiltakoztak az intézkedés ellen, és hogy civil szervezetek egy összegben kifizették volna tartozását. (Kovács Zsuzsa nem sokkal később, 67 évesen meghalt.)

Ezekből kifolyólag Jámbor úgy gondolja, hogy amikor a végrehajtási rendszerre vázolnak alternatívát, akkor egyben arra is, hogy hogyan lehetne szolidárisan, egyenlően élni az országban. Ezért a Szikra végrehajtási rendszer átalakításáról szóló törvényjavaslata - amit a politikus bemutatott a tüntetésen - a következőket követeli:



"Állami kézbe a végrehajtást! „Hogy ne a profit döntsön arról, hogy ki veszti el a lakását, és ki nem, hogy az emberek hogyan élhetik az életüket.” - mondta Jámbor.



Kártalanítást az áldozatoknak!

Mindenki számára elérhető elektronikus nyilvántartást a végrehajtásokról! Jámbor szerint az érintettek nagy része nem is tud róla, hogy tartozása van, amíg el nem indul a végrehajtás ellenük.



Ingyenes Jogi segítséget a végrehajtások érintettjeinek!

Az elévülés újragondolását!

Valódi magáncsődöt, az adósrabszolgaság felszámolását!

Igazságot a végrehajtások áldozatainak!"

Jámbor elmondta, hogy a következő időszakban mozgalmával azon fognak dolgozni, hogy a kormánynak ne érje meg tovább fenntartani ezt a végrehajtói rendszert. A tüntetés után a politikus a résztvevők nagy részével elindult, hogy bevigye a parlamentbe legújabb törvényjavaslatát.

A tüntetésen felszólalt Bakos Bernadett és Berki Sándor, az LMP, illetve a Párbeszéd országgyűlési képviselői, és Dr. Szepesházi Péter volt bíró, jogász is, aki számos devizabotrányban károsult ügyféllel dolgozott. Hosszú és érzelmes beszédet mondott a szülinapját ünneplő Bíró Ica, volt modell, a „Metal Lady” is, aki szintén a devizabotrány károsultja volt. Bíró többek közt arról mesélt, hogy az embert mennyire megviseli érzelmileg, illetve összetöri mentálisan az, amikor kilakoltatják, főleg - ahogy ez elmondása szerint vele is történt -, amikor ez törvénytelenül történik. „Jogállamban kötelező minimum, hogy kivizsgálják az összes bűnt, amit a végrehajtói rendszer elkövetett, nem csak a Schadl-Völner pert” - mondta Bíró Ica.