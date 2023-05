Kiengedték a QAnon sámánt, aki nagyjából ott folytatja, ahol abbahagyta

Múlt hét csütörtökön, jó magaviseletére hivatkozva szabadlábra engedték a QAnon sámán néven elhíresült férfit, aki bölényszarvas fejdíszével és amerikás arcfestésével a Capitolium 2021 januári ostromának amolyan szimbólumává vált. A Jacob Chansley nevű férfit 2021 novemberében 41 hónap börtönre ítélték hivatali eljárás megzavarása miatt, amiért betört a Szenátus épületébe. Chansley nemcsak bűnösnek vallotta magát a bíróságon, de azt is mondta, hogy megbánta a tetteit és már nem hisz azokban az összeesküvésekben, amelyekről a becenevét is kapta.

Ehhez képest a sámán nagyjából ott folytatta, ahol abbahagyta, pár órával azután, hogy szabadult az arizónai Phoenix-ben, már fel is töltött a Twitterre egy zavaros videót, ahol a korrupt globális elit összeesküvéseiről és az "igazság" feltárásáról zagyvált. Azóta már több széljobbos podcastban is szerepelt, vasárnap pedig autogramokat osztogatott Scotsdale-ben, ahonnan származik, ahol arról is beszélt, hogy a szövetségi kormány és a liberális sajtó álhíreket terjesztett róla. Amikor pedig egy nő megkérdezi tőle, hogy hallott-e róla, hogy már külföldön is öltöztek be emberek QAnon sámánnak, mosolyogva azt mondta: sose becsüld alá a képességedet, hogy megváltoztasd a világot.

VIDEO THREAD: Jacob Angeli Chansley was recently released early on good behavior from federal custody over January 6.



Chansley, dubbed the "QAnon Shaman" by media, autographed mugshots and T-shirts and spoke Sunday at the Reformed Living Bible Church in Scottsdale, Arizona.… pic.twitter.com/Nm9F23rJ8Y