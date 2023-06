Kim Cattrall mégis visszatér a Szex és New York Samanthájaként

Aki nagyon hangosan kezdett sikoltozni a címet olvasva, az most egy picit nyugodjon le, mert a Szex és New York (SATC) spinoffjában, vagyis az And Just Like That második évadában a sorozat Samanthája, vagyis Kim Cattrall csak egy nagyon rövid, telefonbeszélgetős jelenet erejéig lesz látható, amit a Variety információi szerint úgy forgattak le, hogy közben nem kellett beszélnie vagy találkoznia a többi stábtaggal. Vagyis a főszereplő Sarah Jessica Parkerrel sem, akivel a korábbi közös munka alatt állítólag kialakult egy kis feszültség, ami miatt Cattrall nem is vállalta már, hogy a SATC folytatásában részt vegyen.

photo_camera Kim Cattrall Fotó: DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP

Az And Just Like That második évadát júniustól lehet nézni, az előzetes szerint Parkeren túl továbbra is szerepel majd benne Cynthia Nixon és Kristin Davis is, illetve miután kinyírták az egyik fő karaktert, visszatér egy másik főbb karakter, de nem is tudom, miért nem spoilerezek, miután ezt már az alábbi előzetesben is megmutatták: