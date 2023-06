Megússza a vádemelést a kannibalizmussal és nemi erőszakkal vádolt Armie Hammer

Bizonyítékok hiányában nem emelnek vádat a Szólíts a neveden című filmből ismert Armie Hammerrel szemben, aki egy hat évvel ezelőtti nemi erőszak-ügy miatt állt bíróság elé. A színészt korábban több nő is szexuális erőszakkal és kannibalizmussal vádolta.

Az ügyészség szerint rendkívül alapos vizsgálatot végeztek, de így sem találtak elég bizonyítékot a vádemeléshez - a szexuális zaklatásos és visszaéléses eseteket egyébként gyakran nagyon nehéz bizonyítani. A színész a kezdetektől tagadta a vádakat, szerinte „konszenzuális nem konszenzuális jelenetek" voltak azok a bizarr szexuális játékok, amelyekbe érzelmi bántalmazással és manipulációval több nőt is belekényszerített, többször alkohol és drog hatása alatt.

Hammer beteges üzeneteiről először a House of Effie nevű Instagram-oldal - Effie néven emlegetik a nőt is, aki feljelentette a színészt - tett közzé képernyőfotókat még tavalyelőtt januárban: ezeket összesen hat nőnek küldte, akikkel mind viszonya volt. Azért hozták őket nyilvánosságra, mert figyelmeztetni akartak másokat is a riasztó viselkedésére. Később még több nő állt nyilvánosság elé, akik nemi erőszakkal vádolták Hammert, aki még ugyanebben az évben elvonóra ment szex-, drog- és alkoholproblémái miatt.

Egy februári interjúban a színész azt mondta, tizenhárom éves korában molesztálta őt egy lelkész, ez ösztönözte arra, hogy szex közben hatalmat gyakoroljon mások felett.

(via BBC)