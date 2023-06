Új gyógymódot fejlesztettek ki az endometriózis kezelésére

Új, célzott gyógymódot fejlesztettek ki az endometriózis kezelésére, ami a meddőséget is képes lehet előre jelezni. Magyarországon minden tizedik nőnek endometriózisa van, de 60 százalékuk egészen a diagnózis felállításáig nem is hall a betegségről - pedig az esetek közel felében emiatt nem tudnak teherbe esni.

Az ausztrál kutatók felfedezésének köszönhetően a szakemberek képesek lesznek azonosítani az endometriózis különböző típusait, előrejelezni a betegség alakulását és hatékonyabban kezelni a tüneteket. „Harminc évvel ezelőtt minden mellrákot ugyanúgy kezeltünk, de most már tudjuk, hogy sokféle variációja létezik, és ennek megfelelően gyógyítjuk", mondta Jason Abbott, a kutatást jegyző Sydney Királyi Női Kórház professzora a Guardiannek.

A márciusi endometriózis-hónap kapcsán itt írtunk hosszabban a betegségről - meg arról, hogy miért nem szerencsés így hívni.



A Szabadnem is egy ausztrál esetről ír, aki elérte, hogy a kormány külön akciótervvel támogassa az endometriózisban szenvedő nőket: Karlie Wilkinson a rendszeres alhasi fájdalmak miatt nem tudott iskolába járni, napokig csak feküdt és kínlódott. Hiába ment el több orvoshoz is, rendre azzal szerelték le, hogy semmi baja, az egész csak „a fejében van”, sőt: mivel a tünetek közt a puffadás is szerepelt, azt rótták fel neki, hogy nem eszik elég egészségesen. Végül vakbélműtétre küldték - akkor derült ki, hogy Wilkinsonnak valójában endometriózisa van.



A betegség főleg a 25 és 35 év közötti nőket érinti, itthon jelenleg több mint 200 ezer esetről tudunk. Egy-két endometriózis-specialistát és egy maroknyi nőgyógyászt leszámítva sok hazai orvos sem ismeri vagy ismeri fel.