Újabb harcok robbantak ki Belgorod térségében, az oroszok az ukránokat vádolják a támadással

Oroszország azzal vádolja Ukrajnát, hogy csapatai orosz területeken támadnak a belgorodi régióban. Június 1-jén olyan településeket ágyúztak a határ túloldaláról, mint a hírekben már korábban is szerepelt Sebekino, míg a magukat Oroszország Szabadsága Légiónak, illetve Orosz Önkéntes Hadtestnek nevező csoportok szárazföldi támadás előkészüleiről beszéltek reggel közzétett videóikban.

Az orosz védelmi minisztérium később azt állította, meghiúsították az ellenség behatolását a térségbe, a katonák visszaszorítottak „három terrorista csoportot”, amelyek jelentős veszteségeket szenvedtek.„Több mint 50 ukrán terrorista, négy páncélozott harcjármű, egy Grad rakétavető és egy kisteherautó semmisült meg” – mondta Igor Konasenkov, a minisztérium szóvivője.

Kijev nem kommentálta a vádakat, de korábban is tagadta, hogy köze lenne az orosz területeken megszervezett akciókhoz.

Belgorod kormányzója, Vjacseszlav Gladkov azt mondta, az ukrán fegyveres erők csütörtökön több települést ágyúztak, épületeket rongáltak meg. Halálos áldozatokról nem számoltak be, de Gladkov szerint családok százait evakuálják. A kormányzó már szerdán is jelezte, hogy több száz gyereket készülnek biztonságos helyre szállítani a térségből. A kormányzó azt is mondta, hogy Belgorodban, a régió székhelyén is robbanás történt, amit egy ukrán drón okozott. (BBC, Meduza)