Letette elnöki esküjét Recep Tayyip Erdoğan

Szombat délután harmadjára is letette államfői esküjét Recep Tayyip Erdoğan török elnök, miután megnyerte az elnökválasztás második fordulóját is.

A megbízólevelet az Erdoğan vezette Igazság és Fejlődés Pártjával (AKP) koalícióban kormányzó, Nemzeti Mozgalom Pártjának (MHP) elnöke, Devlet Bahceli ügyvivő házelnök adta át az államfőnek.

Erdoğan 2003 óta vezeti az országot. Korábban miniszterelnök volt. 2014 óta elnöke az országnak. 2017-ben, miután az AKP népszavazást írt ki a kérdésről, Törökországban elnöki rendszert vezettek be. A mostani lesz így Erdoğan harmadik államfői ciklusa. Az ezt megelőzőhöz hasonlóan megbízatása most is öt évre szól.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a beiktatási ünnepségen részt vett Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A kormányfő posztolt is már Ankarából, ahol ítéletidő fogadta.

Orbán mellett részt vett az ünnepségen többek közt Nicolas Maduro venezuelai elnök, Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök, és Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is, aki vasárnap tárgyalásokat folytat majd a régi-új elnökkel.

A téma természetesen Svédország NATO-csatlakozásának ratifikálása lesz.

A magyar miniszterelnök részt vesz Erdoğan ünnepi vacsoráján is. Orbán sajtófőnöke szombaton külön felhívta rá a figyelmet, hogy a miniszterelnök számára kifejezetten fontos volt, hogy személyesen tegyen eleget a török elnök meghívásának

Havasi Bertalan felidézte Orbán pénteki rádióinterjúját, amiben arról beszélt: tragédia lett volna, ha nem Erdoğan győz, mert ellenfele, Kemal Kılıçdaroğlu Soros György embere volt, győzelme esetén pedig ráeresztette volna Európára a Törökországban élő 4 millió menekültet. (Reuters)