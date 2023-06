A kiadója dobta a Rammstein énekesét, akit szexuális visszaélések sorozatával vádolnak

A Rammstein német rockegyüttes közleményt adott ki az Instagramon, válaszul arra, hogy Till Lindemann énekest szexuális zaklatással és hatalommal való visszaéléssel vádolják.

A közleményben a zenekar arra kérte a rajongókat, hogy ne „ítélkezzenek előre” a múlt heti németországi médiajelentések nyomán. A német sajtó arról írt, hogy nők arról vallottak: szisztematikusan csábítják a nőket a zenekar bulijaiba Lindemann szexuális igényeinek kielégítése érdekében.

A Rammstein azt írja: „Az elmúlt napok publikációi irritációt és kérdéseket keltettek a közvéleményben, és különösen a rajongóink körében. A vádak mindannyiunkat nagyon súlyosan érintettek, és rendkívül komolyan vesszük őket. Rajongóinknak azt üzenjük: fontos számunkra, hogy jól és biztonságban érezzék magukat a fellépéseinken – a színpad előtt és mögött is. Elítélünk mindenfajta támadást, és azt kérjük, ne vegyenek részt semmilyen előzetes ítélethozatalban olyanokkal szemben, akik vádat emeltek. Joguk van a véleményükhöz. De nekünk, a zenekarnak is jogunk van ahhoz, hogy ne ítéljenek el minket előre.”

photo_camera Till Lindemann koncert közben a mexikói Tolucában 2022. december 2-án. Fotó: Eyepix/NurPhoto via AFP

A vádak fényében Lindemannról mint ügyfélről lemondott a kiadója, a Kiepenheuer & Witsch (KiWi). A német kiadó közleményt adott ki, ami szerint „megdöbbentették” őket a Lindemann elleni vádak, és együttérzésüket és tiszteletüket fejtették ki az érintett nők felé.

A KiWi közölte azt is, hogy tudomásukra jutott egy pornóvideó is, amiben Till Lindemann „a nők elleni szexuális erőszakot ünnepli”, és amiben szerepet játszik Lindemann 2013-as, In Stillen Nächten című könyve, ami a kiadónál jelent meg. „Ezt a bizalom durva megsértéseként és az általunk kiadóként képviselt értékekkel kapcsolatos könyörtelen cselekedetként értékeljük” – közölték.

Azt írják: „Ahogy mi látjuk, Till Lindemann túllépi a mozdíthatatlan határokat a nőkkel való foglalkozás terén. Ezért úgy döntöttünk, hogy azonnali hatállyal megszüntetjük együttműködésünket Till Lindemannal, mivel a bizalmi kapcsolatunk helyrehozhatatlanul elromlott.” (DW)