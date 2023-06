Az oroszok úgy vélik, hogy máris megakasztottak egy nagy ukrán támadást

Nagyszabású ukrán támadást hiúsítottak meg a Donyeck megye déli részén állomásozó orosz erők, állította az orosz védelmi minisztérium, amely szerint hat gépesített és két páncélos zászlóaljjal támadó ukrán erőket sikerült légicsapásokkal szétzilálniuk, 250 ukrán katona halálát okozva, és megsemmisítve 16 tankot is.

photo_camera Az Ukrán Nemzeti Gárda "Spártaiak" nevű támadódandárjának katonái gyakorlatoznak Harkiv megyében 2023. június 1-én. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

A BBC beszámolója szerint más forrás nincs arról, hogy az ukrán hadsereg nagyszabású támadást indított volna - mondjuk az is igaz, hogy az ukránok a háborúban már bizonyították, hogy értenek a műveleti biztonsághoz, és ha kell, teljes hírzárlatot tudnak elrendelni egy frontszakaszon. Tavaly augusztus-november között, miközben Herszon megye nyugati részének felszabadításáért harcoltak, lényegében semmilyen információ nem szivárgott ki a harcokról. A kijevi vezetés most is óva intett bármilyen spekulációtól. "A tervek szeretik a csendet, nem fogjuk bejelenteni az ellentámadás kezdetét" - közölte az ukrán hadügy egy Telegramon közzétett videóban.

Az ukrán erők lényegében már bő fél éve, sikeres őszi offenzíváik óta készülnek az ellentámadásukra, melynek feltétele volt a kiépített orosz védelem áttöréséhez szükséges eszközök - elsősorban tankok - beérkezése, továbbá a megfelelő időjárási körülmények, mert a tavaszi nedves időszakban az ukrán puszta javarészt járhatatlan mocsárrá változik, ami nem kedvez a manőverhadviselésnek, tankokat meg másra nem volna értelme használni. (Via BBC)