Szexuális visszaéléseket tárt fel a Financial Times újságírója a Guardiannél, de a szerkesztője megfúrta a cikket

Nick Cohen, a Guardian és az Observer brit újságírója éveken át zaklatta szexuálisan a női kollégáit, legalábbis erre utaló bizonyítékokat talált a Financial Times oknyomozó riportere, Madison Marriage. Marriage az ilyen típusú ügyekre specializálódott, több cikket írt már a szexuális zaklatás témakörében.

photo_camera Fotó: JONATHAN NICHOLSON/NurPhoto via AFP

De a Cohennel kapcsolatos nyomozását, ami szélesebb körben vizsgálja a brit médiában elkövetett szexuális visszaéléseket, sosem publikálták. A New York Times cikke szerint a Financial Times szerkesztője, Roula Khalaf megfúrta a cikket. Nem szakmai problémák miatt nem tették közzé az írást, Khalaf szerint Cohennek nem volt elég üzleti relevanciája ahhoz, hogy „FT-sztori” legyen belőle – mondták a Timesnak a lap újságírói.

Marriage már elkezdett nyomozni az ügyben, amikor Khalaf azt mondta neki, hogy ne lépjen kapcsolatba új forrásokkal. Februárban Khalaf azt mondta, nem fogja a sztorit ténycikként megjelentetni – emlékezett vissza több újságíró is –, és azt javasolta Marriage-nek, hogy véleménycikket írjon helyette. Így is tett, de az sem jelent meg. „Egyes cikkeket publikálunk, és vannak, amiket nem” – mondta a Financial Times szóvivője.

Cohen távozása és Marriage cikke rávilágít a brit hírmédia #metoo mozgalomhoz való bonyolult viszonyára. Vezető amerikai szerkesztőségek – Fox News, CNN, NBC, The New York Times és mások – szembenéztek a visszaélésekkel kapcsolatos vádakkal, ám a brit médiában nem történt számvetés.

Hallgatás

Lucy Siegle 2018-ban jelentette a Guardian vezetésének, hogy Cohen a szerkesztőségben fogdosta őt, de nem történt semmi, az egész iparág védte magát. „Ez csak felerősítette azt az érzést, hogy a #metoo nem más, mint egy kényelmes hashtag a brit média számára – mondta Siegle. – A hallgatás nagyon feltűnő.”

A brit hírmédia kisebb és zártabb, mint az amerikai, az újságírók gyakran ugyanazokból az elit iskolákból kerülnek ki. A szigorú rágalmazási törvények további akadályt jelentenek, ráadásul a nemek közötti egyenlőtlenségekkel jellemezhető szerkesztőségi kultúrákban sok visszaélésről szóló történet egyszerűen elsikkad.

2016 júliusában például a Daily Mail arról számolt be, hogy a bíróság családon belüli erőszak miatt távoltartási végzést rendelt el a Financial Times korábbi vezetője, Ben Hughes ellen. A cikket magyarázat nélkül törölték az internetről. Aztán 2019-ben a Sun arról számolt be, hogy a Guardian egy korábbi vezetője, David Pemsel szexuális tartalmú üzeneteket küldött egy korábbi alkalmazottjának. Miután Pemsel panaszt tett, a Sun bocsánatot kért, majd, bár nem írta, hogy a cikk pontatlan volt, törölte azt.

Briliáns és éles látó

Cohen két évtizedet töltött el a Guardian vasárnapi testvérlapjának, a The Observernek a rovatvezetőjeként. Rangos díjat nyert a Brexit előtti jobboldali politikáról szóló írásaiért. A „What's Left” című könyvét jelölték az Orwell-díjra, Nagy-Britannia legmagasabb politikai újságírói elismerésére. A szerkesztőségen belül befolyásosnak tartották, olyasvalakinek, aki segítheti mások karrierjét.

photo_camera Nick Cohen

Januári lemondásakor Cohen egészségügyi okokra hivatkozott. Titokban azonban a cég kártérítést fizetett neki a kilépésért, és titoktartási kötelezettséget is vállalt, írja a New York Times. Búcsúzójában a szerkesztők dicsérték briliáns és éles látó tudósításait.

Tapizás

A New York Timesnak hét nő nyilatkozott arról, hogy Cohen közel két évtizeden keresztül tapogatta őket, vagy más, nem kívánt módon közeledett feléjük szexuálisan. Négyen ragaszkodtak a névtelenségükhöz, mert szakmai következményektől tartottak. A lap az összes információt megerősítette.

Siegle 2001 körül kezdett a Guardiannél szerkesztőségi asszisztensként. Egyszer egy fénymásoló mellett állt, amikor Cohen megjelent mögötte, mindkét kezével a fenekét fogta, morgott és erősen a fülébe lehelt. Siegle úgy emlékszik, megalázva tért vissza az asztalához. Soha nem gondolt arra, hogy feljelenti a férfit. „Szó szerint én vagyok a legkevésbé befolyásos ember az egész szerkesztőségben” – mondta. Siegle 14 éven át kerülte Cohen íróasztalát, és úgy kísérte a gyakornokokat, „mint tyúkanyó a csibéket a forgalmas úton”.

Jean Hannah Edelstein, aki 2007 és 2009 között asszisztens volt az Observernél, azt mondta, Cohen viselkedése nem volt egyedüli. Elmondása szerint a szerkesztője szexkorbáccsal ütötte őt, amikor elsétált mellette. Egy részeges ebéd során ugyanez a szerkesztő felajánlotta, hogy segíti a karrierjét, és azt javasolta neki, pózoljon meztelenül, hogy népszerűsítse a könyvét. Több újságíró is elmondta, Cohen tapizós magatartása korántsem volt titkos, összesen öt nő számolt be arról, hogy munka után fogdosta őket egy kocsmában.

Öt másik nő 2008 és 2015 között hasonló találkozásokról számolt be kocsmákban. Egyikük azt mondta, Cohen a nő karrierjéről szóló beszélgetésen a combjához nyomta a nemi szervét, és kéretlenül megcsókolta. Egy hetedik nő – aki fizetés nélküli szövegszerkesztőként dolgozott a férfinak – azt mondta, Cohen 2018-ban többször is felajánlotta, hogy meztelen fotókat küld neki.

photo_camera Fotó: DANIEL KALKER/dpa Picture-Alliance via AFP

„A legtöbb brit újságban nagyon erős a szexizmus, és úgy tűnik, sok nő úgy gondolta, a szexuális zaklatás olyan dolog, amit egyszerűen el kell viselni” – mondta Heather Brooke oknyomozó riporter, akit Cohen 2008-ban, egy díjátadó ünnepségen fogdosott.

Vizsgálat

A Guardian News & Media vizsgálatot indított Cohen ellen, de csak azután, hogy Siegle 2021-ben a Twitteren írt a tapasztalatairól. A brit médiában szinte senki sem számolt be az esetről. A Guardian titoktartási megállapodást kötött Cohennel, a Financial Times elkaszálta a sztorit, a Private Eye szatirikus magazin sem foglalkozott a szerkesztő távozásával.

Egy telefonos interjúban Cohen azt mondta, hogy „halvány fogalma sincs” Siegle vádjáról, és – ahogyan ilyenkor szokás – megkérdőjelezte, hogy miért várt ilyen sokáig a bejelentéssel. Amikor értesült arról, hogy összesen hét nő jelentkezett szexuális visszaéléssel kapcsolatos panaszokkal, ezt mondta: „Ó, Istenem! Feltételezem, hogy ezek olyan dolgok, amiket részegen csináltam.” Egy későbbi emailben Cohen nem válaszolt a konkrét vádakra. „Hosszasan írtam az alkoholizmusomról. Hét évvel ezelőtt, 2016-ban leszoktam – írta. – Mély szégyennel tekintek vissza függő életemre.”

Egy héttel azelőtt, hogy Siegle 2018-ban panaszt tett, tippeket kért a munkahelyi szexuális zaklatással kapcsolatban. „Rendkívül komolyan vesszük a munkahelyi zaklatásról szóló minden bejelentést, célunk, hogy minden körülmények között támogassuk az áldozatokat – közölte a Guardian News & Media szóvivője közleményében. – Vannak folyamataink, amelyeket bárki használhat a panaszok bejelentésére, hogy azokat teljes körűen kivizsgálhassuk.”

A vállalat nem reagált a Times által azonosított konkrét esetekre. Azt közölték, hogy csak Siegle panaszkodott a vezetőknek Cohenről, aki úgy döntött, nem viszi tovább az ügyet. Ezt az állítást Siegle tagadja. Amint a nyilvánosság elé állt, a vállalat közölte, hogy vizsgálatot indított, amihez felbéreltek egy független ügyvédi irodát. A vizsgálatban sem Siegle, sem a többi áldozat nem vett részt.

Cohen megerősítette, hogy aláírt egy megállapodást a laptól való távozásáról, de a feltételekről nem kívánt beszélni. „Én vagyok az egyetlen ember, akinek az élete felborult emiatt” – mondta.

Interjúkban az Observer és a Guardian korábbi vezetői azt mondták, tudták, hogy Cohennek alkoholproblémái voltak, de nem emlékeztek arra, hogy bárki is jelentett volna szexuális visszaélést. „Bizonyos szempontból értetlenül állok a történtek előtt – mondta Chris Elliott, mindkét lap korábbi vezető szerkesztője. „Mert hallanom kellett volna valamit erről a pletykákból”. (NY Times)