Helyettes államtitkár lett Marosvári Csaba, aki Szijjártóval együtt tapsolt el 5,5 millió forintot egy repülőúton

Június 6-i hatállyal megszűnt Zombori Dóra, Külgazdasági és Külügyminisztérium energiaellátás biztonságáért felelős helyettes államtitkárának megbízatása, helyére pedig Szijjártó Péter javaslatára Marosvári Csaba lép, derül ki a Magyar Közlönyből.

Marosvári Csabáról egyelőre keveset tudni, de egyet biztosan: az Átlátszó szerint ő is egyike volt azoknak, akikkel együtt tavaly februárban 5,5 millió forintos fedélzeti számlát (étel-ital) csinált Szijjártó Péter a Kairó-Manáma repülőúton.

Az Átlátszó február elején írta meg a Honvédelmi Minisztériumtól megkapott adatok alapján, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter egyik katonai repülőgépes útján 5,5 millió forintba került a fedélzeti fogyasztás. A külügy ezután azt közölte, hogy a miniszterrel egy 49 fős, vállalatvezetőkből álló delegáció utazott Egyiptom és Bahrein fővárosába, és az ő ellátásukról is gondoskodtak. A lap kikérte a listát, amin 49 ember és 47 vállalat neve szerepel. Van olyan cég, ahonnan ketten is mentek, és van olyan személy, aki egyszerre két vállalkozást is képviselt az úton. Ezek között van Marosvári Csaba is, aki a CEEnergy Zrt.-t képviselte. (via 24.hu)